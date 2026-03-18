Шотландія відхилила закон про асистовану смерть для безнадійно хворих

Шотландський парламент у вівторок розглядав історичний законопроєкт про дозвіл асистованої смерті для пацієнтів з невиліковними важкими хворобами. У разі ухвалення Шотландія стала б першою частиною Сполученого Королівства з легалізованою евтаназією.

Як пише BBC, документ подав представник ліберальних демократів Ліам МакАртур. Для того, щоб переконати колег підтримати законопроєкт, він вносив до нього кілька змін, зокрема, обмеживши дію дозволу лише тими хворими, яким медики прогнозують не більше пів року життя.

Попри це, під час емоційних дебатів опоненти закону наполягали на ризику того, що пацієнти будуть зазнавати тиску з боку медперсоналу та своїх родин щодо евтаназії.

Зрештою 69 депутатів проголосували проти законопроєкту, підтримали його 57 політиків. МакАртур звинуватив колег у "неадекватній відповіді на травму і страждання приречених на смерть".

В Англії та Вельсі питання асистованої смерті також активно обговорюється, але відповідний законопроєкт, на думку експертів, навряд зможе бути винесений на голосування у британському парламенті під час роботи нинішнього уряду.