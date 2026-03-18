У "делегації" Угорщини виявилося на одну людину менше через страх мобілізації
У "делегації" Угорщини виявилося на одну людину менше через страх мобілізації
Віталій Манський: “Обходити дражливі теми про війну в документальному кіно - не найкраще рішення”
Віталій Манський: “Обходити дражливі теми про війну в документальному кіно - не найкраще рішення”
Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
Зеленський анонсував 1500 грн доплати пенсіонерам і кешбек за купівлю пального для авто
Зеленський анонсував 1500 грн доплати пенсіонерам і кешбек за купівлю пального для авто
Високоточний демонтаж: ATACMS і Storm Shadow знищили секретний хаб «Шахедів» у ДАП
Високоточний демонтаж: ATACMS і Storm Shadow знищили секретний хаб «Шахедів» у ДАП
Спецпризначенці ГУР уразили два військові кораблі росіян
Спецпризначенці ГУР уразили два військові кораблі росіян
Сліпота і параліч ППО і флоту РФ
Сліпота і параліч ППО і флоту РФ
Угорщина будує новий трубопровід для нафтопродуктів зі Словаччиною
Угорщина будує новий трубопровід для нафтопродуктів зі Словаччиною
Шотландія відхилила закон про асистовану смерть для безнадійно хворих

У Великій Британії евтаназія залишається під забороною.

Парламент Шотландії в Единбурзі
Шотландський парламент у вівторок розглядав історичний законопроєкт про дозвіл асистованої смерті для пацієнтів з невиліковними важкими хворобами. У разі ухвалення Шотландія стала б першою частиною Сполученого Королівства з легалізованою евтаназією.

Як пише BBC, документ подав представник ліберальних демократів Ліам МакАртур. Для того, щоб переконати колег підтримати законопроєкт, він вносив до нього кілька змін, зокрема, обмеживши дію дозволу лише тими хворими, яким медики прогнозують не більше пів року життя.

Попри це, під час емоційних дебатів опоненти закону наполягали на ризику того, що пацієнти будуть зазнавати тиску з боку медперсоналу та своїх родин щодо евтаназії.

Зрештою 69 депутатів проголосували проти законопроєкту, підтримали його 57 політиків. МакАртур звинуватив колег у "неадекватній відповіді на травму і страждання приречених на смерть".

В Англії та Вельсі питання асистованої смерті також активно обговорюється, але відповідний законопроєкт, на думку експертів, навряд зможе бути винесений на голосування у британському парламенті під час роботи нинішнього уряду. 

Читайте також
