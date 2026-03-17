Зеленський: іранські "шахеди" на Близькому Сході містять російські компоненти

Президент зазначив, що Україна може постачати партнерам близько тисячі перехоплювачів дронів щодня.

Іранські «шахеди», які використовуються на Близькому Сході, містять російські компоненти.

Про це заявив Володимир Зеленський у зверненні до Парламенту Великої Британії.

"Близько трьох років тому Росія отримала «шахеди» від іранського режиму. Ці дрони призначені для знищення дорогих об’єктів критичної інфраструктури без великих витрат. Іран навчив Росію, як їх запускати, і надав технологію для їхнього виробництва. Потім Росія їх модернізувала", - заявив Президент.

Зеленський додав, що Україна може постачати партнерам близько тисячі перехоплювачів дронів щодня. Також, за його словами, Україна знає, як створювати радарне й акустичне покриття, щоб реагувати на наближення «шахедів» та інших дронів.

"По-третє, у нас є програмне забезпечення, яке дає радарам змогу працювати навіть під дією РЕБ. У режимі реального часу ми аналізуємо частоти противника і реагуємо на них", - сказав Президент.

Володимир Зеленський підсумував, що для такої допомоги потрібні інвестиції і тісна співпраця.