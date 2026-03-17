Спецпризначенці ГУР уразили два військові кораблі росіян
У "делегації" Угорщини виявилося на одну людину менше через страх мобілізації
Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
Високоточний демонтаж: ATACMS і Storm Shadow знищили секретний хаб «Шахедів» у ДАП
Віталій Манський: “Обходити дражливі теми про війну в документальному кіно - не найкраще рішення”
Сліпота і параліч ППО і флоту РФ
Зеленський анонсував 1500 грн доплати пенсіонерам і кешбек за купівлю пального для авто
Угорщина будує новий трубопровід для нафтопродуктів зі Словаччиною
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Зеленський: іранські "шахеди" на Близькому Сході містять російські компоненти

Президент зазначив, що Україна може постачати партнерам близько тисячі перехоплювачів дронів щодня.

Іранські «шахеди», які використовуються на Близькому Сході, містять російські компоненти.

Про це заявив Володимир Зеленський у зверненні до Парламенту Великої Британії.

 "Близько трьох років тому Росія отримала «шахеди» від іранського режиму. Ці дрони призначені для знищення дорогих об’єктів критичної інфраструктури без великих витрат. Іран навчив Росію, як їх запускати, і надав технологію для їхнього виробництва. Потім Росія їх модернізувала", - заявив Президент.

Зеленський додав, що Україна може постачати партнерам близько тисячі перехоплювачів дронів щодня. Також, за його словами, Україна знає, як створювати радарне й акустичне покриття, щоб реагувати на наближення «шахедів» та інших дронів.

"По-третє, у нас є програмне забезпечення, яке дає радарам змогу працювати навіть під дією РЕБ. У режимі реального часу ми аналізуємо частоти противника і реагуємо на них", - сказав Президент.

Володимир Зеленський підсумував, що для такої допомоги потрібні інвестиції і тісна співпраця.

  • Володимир Зеленський провів нараду щодо ситуації на Близькому Сході та в регіоні Затоки й доручив вивчити варіанти допомоги партнерам для протидії іранським дронам. За словами глави держави, Україна проводить консультації з партнерами у Європі та США, а також країнами–сусідами Ірану. 
Читайте також
