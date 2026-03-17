Зараз вартість бареля Brent уполовину перевищує ціну, що була до початку війни 28 лютого.

Ціни на нафту і газ знову зросли після іранських на виробничі об'єкти. Еталонна марка Brent у вівторок стала коштувати на 3 % дорожче – 103,2 долари за барель. Це майже на 50 % дорожче, ніж до початку війни 28 лютого, пише The Guardian. Оптові ціни на газ зросли майже на 3% до 52 євро за мегават-годину, порівняно з приблизно 30 євро до війни.

Іран уперше вдало атакував виробничі об'єкти нафти і газу. Раніше він бив по терміналах і сховищах.

ОАЕ повідомили про атаку дронів на одне з найбільших світових родовищ природного газу "Шах". Внаслідок атаки там спалахнула пожежа.

Нафтове родовище Маджнун в Іраку та найбільший порт і нафтосховище ОАЕ Фуджайра також постраждали від іранських безпілотників та ракет.

Також атак зазнав танкер у порту Фуджайри. Напад спричинив пожежу в порту, який є життєво важливим експортним терміналом.

Аналітики Goldman Sachs заявили, що ситуація на ринку нафти матиме більший вплив на такі продукти, як авіаційне паливо та дизельне паливо, ніж на сиру нафту.

"Ціни на багато нафтопродуктів зросли набагато більше, ніж на сиру нафту", – йдеться у примітці аналітиків Юлії Жесткової-Грігсбі та Даана Струйвена, повідомляє Bloomberg. Серйозні перебої з постачанням середньо-важкої сирої нафти ставлять під загрозу виробництво дизельного палива, авіаційного палива та мазуту.

Контекст

Зростання вартості нафтопродуктів та сирої нафти почалося одразу після блокування Іраном Ормузької протоки та ударів по відповідних об'єктах в країнах Перської затоки.

Президент США в намаганні стримати кризу тимчасово зняв із Росії санкції на її нафту, що доставляється морським шляхом. Це допоможе країні-агресорці отримати ще $10 млрд.