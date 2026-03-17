Віталій Манський: “Обходити дражливі теми про війну в документальному кіно - не найкраще рішення”
Віталій Манський: “Обходити дражливі теми про війну в документальному кіно - не найкраще рішення”
ГоловнаСвіт

У Латвії чоловік отримав 11 років в'язниці за поставку Starlink російським військовим

Двоє його спільників постануть перед судом в окремій справі.

Фото: linkedin.com

Ризький міський суд засудив громадянина Азербайджану до 11 років позбавлення волі за придбання та постачання портативних супутникових інтернет-систем та інших товарів російській армії для використання у війні проти України.

Про це повідомляє Delfi.

Суд визнав чоловіка винним у діях у складі організованої групи з метою надання допомоги іноземній державі у підриві територіальної цілісності та політичної незалежності іншої демократичної держави, а також  - у порушенні санкцій Європейського Союзу групою осіб за попередньою змовою, що заподіяло значної шкоди.

Обвинуваченого засудили до 11 років позбавлення волі, трьох років пробаційного нагляду та висилки з Латвії із забороною на виїзд на п'ять років.

Троє інших обвинувачених – двоє громадян Латвії та один негромадянин Латвії – постануть перед судом в окремій справі.

Справу було передано до прокуратури в червні 2025 року. Зазначається, що діяльність організованої групи призвела до онлайн-замовлення десятків міні-комплектів Starlink, а також інших товарів військового призначення, включаючи деталі зброї, гільзи, кулі та балістичні метеорологічні датчики, на загальну суму близько 200 тисяч євро.

﻿
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies