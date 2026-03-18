Туреччина розгорне додатковий комплекс Patriot на півдні країни

Від початку березня в країні було нейтралізовано щонайменше три балістичних ракети, випущених з Ірану.

ЗРК Patriot
Фото: DPA

Міністерство національної оборони Туреччини заявило, що в країні буде розгорнутий додатковий комплекс протиповітряної оборони Patriot.

Про це Міноборони повідомило в соцмережі Х.

"З метою забезпечення безпеки нашого повітряного простору та наших громадян, окрім заходів, вжитих на національному рівні, на додаток до існуючої системи Patriot з Іспанії, що дислокується в Адані, там саме розгортається ще одна система Patriot, призначена Командуванням повітряних сил союзників в Рамштайні (Німеччина)", - йдеться у повідомленні.

Раніше стало відомо, що на південному сході Туреччини поблизу радіолокаційної бази НАТО розгорнули американську систему Patriot – через ракетні загрози з боку Ірану.

Від початку березня у Туреччині засобами протиповітряної та протиракетної оборони НАТО було нейтралізовано щонайменше три балістичних ракети, випущених з території Ірану.

﻿
