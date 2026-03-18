Ізраїль вдарив по центру Бейрута, зруйнувавши житлові будинки та вбивши людей

Ізраїльські військові літаки завдали ударів по центру Бейрута, зруйнувавши житлові будинки, повідомляє Reuters.
Видання зазначає, що авіаудар по центру ліванської столиці став одним з найінтенсивніших за десятиліття.
Ізраїль попередив мешканців району Башура в центрі Бейрута про необхідність залишити будівлю, яку згодом повністю зрівняв із землею.
Водночас ліванська влада повідомляє, що Ізраїль не давав аналогічних попереджень щодо ударів по багатоквартирних будинках у двох інших центральних районах, внаслідок яких загинуло щонайменше 10 людей.
“Хоча Ізраїль протягом кількох днів завдавав ударів по південних передмістях Бейрута, контрольованих "Хезболлою", останні атаки були одними з найсильніших, що вразили центральні частини столиці за останні десятиліття”, – підкреслює Reuters.
- “Хезболла” відкрила вогонь по Ізраїлю 2 березня, заявивши, що це помста за вбивство верховного лідера Ірану на початку американо-ізраїльської війни проти Ірану.
- З того часу Ізраїль розпочав масштабну бомбардувальну кампанію проти потужного ліванського збройного угруповання. Унаслідок загинуло понад 770 людей та сотні тисяч людей були вимушені залишити свою домівку. У відповідь “Хезболла” випустила сотні ракет через кордон.
- Видання Axios з посиланням на заяви ізраїльських та американських чиновників написало, що Ізраїль планує розширити наземну операцію проти "Хезболли" в Лівані з метою захопити всю територію на південь від річки Літані і витіснити угруповання на північ, знищивши її склади зброї.
- Ізраїльська газета “Haaretz” написала 15 березня, що Ізраїль та Ліван проведуть прямі переговори найближчими днями.
- Президент Франції Еммануель Макрон перед цим заявив, що Ліван готовий до "прямих переговорів" з Ізраїлем, і запропонував провести такі переговори в Парижі.