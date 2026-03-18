Ізраїль вдарив по центру Бейрута, зруйнувавши житлові будинки та вбивши людей

Авіаудар по центру ліванської столиці став одним з найінтенсивніших за десятиліття.

Ізраїльські військові літаки завдали ударів по центру Бейрута, зруйнувавши житлові будинки, повідомляє Reuters.

Ізраїль попередив мешканців району Башура в центрі Бейрута про необхідність залишити будівлю, яку згодом повністю зрівняв із землею.

Водночас ліванська влада повідомляє, що Ізраїль не давав аналогічних попереджень щодо ударів по багатоквартирних будинках у двох інших центральних районах, внаслідок яких загинуло щонайменше 10 людей.

“Хоча Ізраїль протягом кількох днів завдавав ударів по південних передмістях Бейрута, контрольованих "Хезболлою", останні атаки були одними з найсильніших, що вразили центральні частини столиці за останні десятиліття”, – підкреслює Reuters.

Фото: EPA/UPG Ізраїль вдарив по центральних районах Бейрута

