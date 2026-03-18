Ізраїль вдарив по центру Бейрута, зруйнувавши житлові будинки та вбивши людей

Авіаудар по центру ліванської столиці став одним з найінтенсивніших за десятиліття.

Ізраїль вдарив по центральних районах Бейрута
Фото: EPA/UPG

Ізраїльські військові літаки завдали ударів по центру Бейрута, зруйнувавши житлові будинки, повідомляє Reuters.

Видання зазначає, що авіаудар по центру ліванської столиці став одним з найінтенсивніших за десятиліття.

Ізраїль попередив мешканців району Башура в центрі Бейрута про необхідність залишити будівлю, яку згодом повністю зрівняв із землею.

Водночас ліванська влада повідомляє, що Ізраїль не давав аналогічних попереджень щодо ударів по багатоквартирних будинках у двох інших центральних районах, внаслідок яких загинуло щонайменше 10 людей. 

“Хоча Ізраїль протягом кількох днів завдавав ударів по південних передмістях Бейрута, контрольованих "Хезболлою", останні атаки були одними з найсильніших, що вразили центральні частини столиці за останні десятиліття”, – підкреслює Reuters.

  • “Хезболла” відкрила вогонь по Ізраїлю 2 березня, заявивши, що це помста за вбивство верховного лідера Ірану на початку американо-ізраїльської війни проти Ірану.
  • З того часу Ізраїль розпочав масштабну бомбардувальну кампанію проти потужного ліванського збройного угруповання. Унаслідок загинуло понад 770 людей та сотні тисяч людей були вимушені залишити свою домівку. У відповідь “Хезболла” випустила сотні ракет через кордон.
  • Видання Axios з посиланням на заяви ізраїльських та американських чиновників написало, що Ізраїль планує розширити наземну операцію проти "Хезболли" в Лівані з метою захопити всю територію на південь від річки Літані і витіснити угруповання на північ, знищивши її склади зброї.
  • Ізраїльська газета “Haaretz” написала 15 березня, що Ізраїль та Ліван проведуть прямі переговори найближчими днями.
  • Президент Франції Еммануель Макрон перед цим заявив, що Ліван готовий до "прямих переговорів" з Ізраїлем, і запропонував провести такі переговори в Парижі.
