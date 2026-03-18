Президент України завтра в Брюсселі обговорить з лідерами ЄС розблокування кредиту

Джерела коштів можуть бути різними, але альтернативи тому, що цю підтримку доведеться надавати, не існує, сказав він. 

Президент Володимир Зеленський завтра, 19 березня, проведе в Брюсселі зустріч із лідерами Євросоюзу. Про це він сказав на брифінгу в Мадриді.

Президент планує перемовини, зокрема, розблокування 90 млрд євро. Він розраховує, що вдасться знайти рішення.

“Домовленість було укладено ще до кінця 25-го року. А це вже перегляд домовленостей. А це несправедливо”, – сказав він.

За словами президента, більшість країн розуміють, що блокування є чесним. Він наголосив, що альтернативи цим 90 млрд євро немає. Можуть бути альтернативи формам фінансування.

Контекст

Угорщина заблокувала надання Україні першого траншу з 90 млрд євро кредиту після зупинки транзиту російської нафти “Дружбою”. 

У січні Росія пошкодила нафтопровід “Дружба”, яким її нафта надходила до двох країн ЄС, що не відмовилися від закупівель після повномасштабного вторгнення – Угорщини і Словаччини. Була суттєво пошкоджена основна перекачувальна станція в місті Броди. Ємність нафтопроводу на 75 000 тонн була зруйнована.

Угорщина і Словаччина почали шантажувати Україну через її відмову ремонтувати трубопровід.

Словаччина припинила аварійні електропостачання – хоча українські енергетики зазначили, що вагомого впливу це не матиме. Також вона та Угорщина погрожували припинити продаж всієї електроенергії. 

Зрештою Угорщина заблокувала 90 млрд євро і ухвалення нового пакету санкцій.

Президент Володимир Зеленський сказав, що на відновлення трубопроводу знадобиться до двох місяців. Роботи проводитимуть лише в тому випадку, якщо ЄС офіційно висуне такий ультиматум для отримання кредиту. 

17 березня лідери ЄС заявили, що запропонували Україні технічну і фінансову допомогу для відновлення трубопроводу, оскільки Угорщина не готова зараз відступатися від вимог. Україна погодилася з пропозицією. 

