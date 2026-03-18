Сьогодні, 18 березня, у Мадриді президент України Володимир Зеленський і прем'єр Іспанії Педро Санчес обговорили розблокування €90 млрд кредиту від ЄС для України.

“Ми обговорили сьогодні також роботу щодо пакета в 90 млрд євро для України від Європи. Треба розблокувати цей пакет. Іспанія підтримує нас”, – сказав Зеленський.

Він зазначив, що це питання не тільки фінансів, але й базової справедливості, яка повинна бути в Європі.

Минулого тижня видання Politico повідомило, що Європа має план утримати Україну на плаву, навіть якщо Угорщина та Словаччина блокуватимуть €90 млрд кредиту. Зокрема країни Балтії та Північної Європи підготували альтернативний план.