ГоловнаПолітика

У Молдові російському дипломату вручили ноту протесту через атаку на ГЕС в Україні

Також на зустріч принесли пляшку води із Дністра, який забруднений нафтою через атаку. 

Фото: МЗС Молдови

У Молдові російському дипломату вручили ноту протесту через атаку на ГЕС в Україні 7 березня, через яку у Дністер потрапила нафта. 

Про це йдеться у фейсбуці МЗС Молдови.

Як видно із опублікованих відомством фото, на зустріч із Олегом Озеровим, якого призначили послом РФ у Молдові, принесли пляшку води із Дністра. 

Фото: МЗС Молдови
«Міністерство закордонних справ Республіки Молдова викликало акредитованого посла Російської Федерації в Молдові, щоб вручити ноту протесту у зв’язку з атакою Росії на гідроенергетичний комплекс "Новодністровськ" в Україні 7 березня 2026 року», – зазначено у дописі.

Там також йдеться про те, що Молдова «рішуче засуджує» цю атаку. Витік нафтопродуктів у Дністер створив серйозні ризики для довкілля та безпеки водопостачання Молдови, бо ця річка забезпечує водою приблизно 80% населення держави та 98% мешканців Кишинева.

«Міністерство закордонних справ підкреслює, що такі дії з суттєвими транскордонними наслідками ставлять під загрозу довкілля, безпеку водопостачання та здоров’я громадян Молдови і є неприпустимими», – зауважили у відомстві. 

Що відбулося

  • Уночі 7 березня Росія здійснила масовану атаку на Чернівецьку область. Ворог атакував регіон 11 БпЛА та 4 крилатими ракетамии типу "Калібр".
  • 13 березня стало відомо, що після атаки Росії на Дністровську ГЕС було зафіксовано витік технічних мастил у річку Дністер. Забруднення вже поширилося вниз за течією, перетнувши державний кордон із Молдовою. Український омбудсман заявив, що  готує офіційні листи до ООН із вимогою зафіксувати факт забруднення.
  • Того ж дня Україна та Молдова домовилися звернутися до міжнародних організацій із закликом засудити терористичні дії Росії, які призвели до пошкодження об’єктів гідроенергетичної інфраструктури та забруднення Дністра. 
  • Президентка Молдови Мая Санду заявила, що це загрожує водопостачанню Молдови.
﻿
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies