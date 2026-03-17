Також на зустріч принесли пляшку води із Дністра, який забруднений нафтою через атаку.

У Молдові російському дипломату вручили ноту протесту через атаку на ГЕС в Україні 7 березня, через яку у Дністер потрапила нафта.

Про це йдеться у фейсбуці МЗС Молдови.

Як видно із опублікованих відомством фото, на зустріч із Олегом Озеровим, якого призначили послом РФ у Молдові, принесли пляшку води із Дністра.

Фото: МЗС Молдови Пляшка води із Дністра

«Міністерство закордонних справ Республіки Молдова викликало акредитованого посла Російської Федерації в Молдові, щоб вручити ноту протесту у зв’язку з атакою Росії на гідроенергетичний комплекс "Новодністровськ" в Україні 7 березня 2026 року», – зазначено у дописі.

Там також йдеться про те, що Молдова «рішуче засуджує» цю атаку. Витік нафтопродуктів у Дністер створив серйозні ризики для довкілля та безпеки водопостачання Молдови, бо ця річка забезпечує водою приблизно 80% населення держави та 98% мешканців Кишинева.

«Міністерство закордонних справ підкреслює, що такі дії з суттєвими транскордонними наслідками ставлять під загрозу довкілля, безпеку водопостачання та здоров’я громадян Молдови і є неприпустимими», – зауважили у відомстві.

Що відбулося