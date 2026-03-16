Лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко заявив, що фракція ЄС у Верховній Раді готова підтримувати необхідні для держави рішення у парламенті незалежно від того, чи входить фракція до нової коаліції.

Про це політик повідомив у відеозверненні, наголосивши, що Україна переживає один із найскладніших періодів своєї історії.

За словами Порошенка, нині країна одночасно стикається з кількома серйозними кризами.

Першою він назвав безпекову, яка"пов’язана з погіршенням глобальної ситуації. Війна на Близькому Сході різко змінила міжнародний порядок денний. Вона відволікає увагу світу від України. Разом з увагою у той регіон перетікають і ресурси: зброя та фінанси. Переговори щодо формату миру і гарантій безпеки для України фактично поставлені на паузу. Натомість росія отримує подарунок долі – вибух цін на газ та нафту, та ще і тимчасове скасування санкцій", – ідеться у повідомленні.

Другою кризою, за словами Порошенка, є зупинка процесу європейської інтеграції. Він нагадав, що Україна раніше погодила з єврокомісаркою з питань розширення Марта Кос план із десяти кроків, необхідних для просування до членства в Європейський Союз, однак за понад сто днів, як стверджує політик, жоден із пунктів не був виконаний.

"Третє: внутрішня парламентська криза. Вона не вигадана і не є політичною риторикою. Вона реальна. Коаліції, існування якої вимагає Конституція, не існує ані де-юре, ані де-факто", – додає політик.

На переконання політика, виходом із ситуації може стати формування "коаліції національної єдності".

"Вихід із кризи – це коаліція національної єдності. Оскільки під час воєнного стану вибори провести неможливо, єдиний конституційний шлях виходу з кризи – формування нової парламентської більшості з новою програмою дорослих рішень".

Порошенко запропонував, щоб така програма складалася з трьох ключових блоків:

безпекового – посилення оборони, модернізації армії та активної міжнародної дипломатії;

соціального – підтримки населення, підвищення пенсій та допомоги військовим, ветеранам і їхнім родинам;

євроінтеграційного – реалізації необхідних реформ для руху до членства в ЄС.

Він також заявив про готовність до зустрічі з Володимиром Зеленським за участі керівництва парламенту, уряду та представників опозиції для обговорення шляхів виходу з кризи.

"Фракція "Європейська Солідарність" готова голосувати за ці рішення незалежно від того, перебуваємо ми у коаліції чи ні", – наголосив Порошенко.