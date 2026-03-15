ГоловнаПолітика

Зеленський готовий обговорювати зміни до закону про мобілізацію, щоб депутати могли піти на фронт

"Якщо не служиш державі в парламенті, то служи державі на фронті".

Володимир Зеленський
Фото: скриншот

Президент Володимир Зеленський готовий проговорювати з представниками парламенту закон щодо змін до мобілізації, щоб депутати могли піти на фронт. 

Про це він сказав журналістам, передає "Інтерфакс-Україна".

Зеленський наголосив, що зараз діє воєнний стан, тому народним депутатам доведеться або служити в парламенті згідно з українським законодавством, або піти на фронт.

"З перших днів повномасштабного російського вторгнення були депутати, які хотіли скласти мандат. Можуть бути різні бажання і різне ставлення до них, але у нас воєнний стан і треба захищати нашу державу. І тому народним депутатам доведеться або служити в парламенті згідно з українським законодавством, або я готовий проговорювати з представниками парламенту закон щодо змін до мобілізації, щоб депутати могли піти на фронт. Якщо не служиш державі в парламенті, то служи державі на фронті", - сказав президент. 

Він зазначив, що "є і третій варіант - змінювати ще якимось чином законодавство і проводити вибори". 

"Але, я вважаю, що вибори неможливі під час війни, і відповідні юридичні складнощі теж є", - наголосив Зеленський.

Водночас, він зазначив, що опозиціонери не додають своїх голосів за ті чи інші важливі законопроєкти, зокрема, про законодавчий запит від МВФ для фінансової підтримки, чи за законопроєкти, які необхідні для євроінтеграції.

"Навіть про закони, які не є гострими, завжди доводиться домовлятися з опозиційними силами, довго переконувати, щоб демонструвати єдність, про яку так часто говорять. Але крім слів, треба демонструвати її в діях. Тому тут треба збиратися. Я буду говорити з керівником монобільшості", - наголосив Зеленський.

Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies