​WSJ: США отримають близько $10 млрд комісії за посередництво в угоді з TikTok

Адміністрація президента США Дональда Трампа має отримати близько 10 млрд доларів комісійного платежу від інвесторів у нещодавно завершеній угоді щодо взяття під контроль американського бізнесу TikTok. Це стане значним фінансовим надходженням за збереження популярної соцмережі в США.

Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на джерела, обізнані з ситуацією.

Платіж є частиною угоди, за якою інвестори, дружні до адміністрації, отримали контроль над операціями TikTok у США від китайської материнської компанії ByteDance. Ця сума сплачується додатково до інвестицій, спрямованих на створення нової компанії, яка керуватиме застосунком у США.

Серед інвесторів є хмарна технологічна компанія Oracle, інвестиційна фірма Silver Lake та інвестор з Абу-Дабі MGX. За словами джерел, вони разом з іншими партнерами вже заплатили Міністерству фінансів США близько 2,5 млрд доларів після закриття угоди в січні та мають зробити ще кілька платежів, поки загальна сума не досягне 10 млрд доларів.

У вересні минулого року Трамп, коментуючи угоду, заявляв, що «ми щось отримаємо», додавши, що масштаб угоди, а також гроші й зусилля уряду виправдовують компенсацію.

Виплата у 10 млрд доларів буде майже безпрецедентною для випадку, коли уряд допомагає організувати корпоративну угоду.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс раніше заявляв, що нова компанія, яка керуватиме TikTok у США, у межах угоди оцінюється приблизно у 14 млрд доларів. Деякі технологічні аналітики вважають, що це значно занижує реальну вартість компанії.

Згідно з домовленістю, американська структура має ділитися прибутками з ByteDance, яка ліцензувала свій популярний алгоритм новому підприємству, щоб його можна було повністю навчати на даних американських користувачів, і при цьому зберігає майже 20% власності.

Зазвичай інвестиційні банки, які супроводжують великі угоди, отримують менше 1% від вартості транзакції, причому ця частка зменшується зі збільшенням розміру угоди. Наприклад, Bank of America може отримати близько 130 млн доларів за консультації залізничної компанії Norfolk Southern у її продажу оператору Union Pacific за 71,5 млрд доларів – одну з найбільших комісій в історії для одного банку.

Чиновники адміністрації Трампа заявляють, що комісія виправдана, оскільки американський президент «відіграв ключову роль у збереженні TikTok у США» та у проведенні переговорів із Китаєм, щоб укласти угоду і водночас зняти занепокоєння законодавців щодо безпеки.

Трамп організував угоду для виконання закону, який вимагав від TikTok у США зменшити частку власності ByteDance або припинити діяльність. Багато законодавців побоювалися ризиків безпеки, пов’язаних із тим, що китайська компанія контролює застосунок із великою кількістю персональних даних американців. Ця дискусія триває ще з першого президентського терміну Трампа.