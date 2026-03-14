Барт Де Вевер вважає, що залякування Путіна постачанням зброї Україні та економічний тиск на Росію не працюють.

Прем'єр-міністр Бельгії Барт Де Вевер закликав Євросоюз до переговорів з Росією щодо врегулювання війни в Україні. Про це він сказав в інтерв’ю бельгійському виданню L'Echo.

«Оскільки ми не можемо залякати Путіна, постачаючи зброю Україні, і не можемо поставити його на коліна економічно без підтримки Сполучених Штатів, залишається лише один спосіб: досягти угоди», — сказав Барт де Вевер.

Водночас він зауважив, що США «не повністю» стоять на боці Києва. За його словами, іноді складається враження, що Штати «ближчі до Путіна».

Прем'єр-міністр Бельгії хоче, щоб блок отримав мандат від членів союзу на переговори з РФ. Адже під час переговорів американці тиснутимуть на Україну, і така угода, за словами Вевера, буде погана для Європи.