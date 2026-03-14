Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Окупанти атакували цивільну інфраструктуру Сумщини, є поранені

Ворог використовував безпілотники та керовані авіабомби.

Окупанти атакували цивільну інфраструктуру Сумщини, є поранені
наслідки російських обстрілів Сумщини 14 березня 2026 року
Протягом 14 березня російська армія здійснила серію атак на цивільні об’єкти Сумської області. 

Як повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров, ворог використовував безпілотники та керовані авіабомби, внаслідок чого постраждали мирні мешканці.

У Шосткинській громаді росіяни атакували місто безпілотниками. Один із дронів влучив поруч із міським автобусом. Водій отримав поранення, йому надали допомогу на місці. Пасажири не постраждали, проте вибуховою хвилею пошкоджено житлові будинки та автомобілі.

У Березівській громаді окупанти скинули керовану авіабомбу (КАБ), яка поцілила в будівлю поштового відділення. Поранення отримали дві жінки. Наразі вони перебувають у лікарні під наглядом медиків.

Правоохоронці та рятувальники продовжують працювати на місцях влучань, документуючи наслідки чергових терактів проти цивільного населення Сумщини.

﻿
