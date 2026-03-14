Окупанти атакували цивільну інфраструктуру Сумщини, є поранені

Протягом 14 березня російська армія здійснила серію атак на цивільні об’єкти Сумської області.

Як повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров, ворог використовував безпілотники та керовані авіабомби, внаслідок чого постраждали мирні мешканці.

У Шосткинській громаді росіяни атакували місто безпілотниками. Один із дронів влучив поруч із міським автобусом. Водій отримав поранення, йому надали допомогу на місці. Пасажири не постраждали, проте вибуховою хвилею пошкоджено житлові будинки та автомобілі.

У Березівській громаді окупанти скинули керовану авіабомбу (КАБ), яка поцілила в будівлю поштового відділення. Поранення отримали дві жінки. Наразі вони перебувають у лікарні під наглядом медиків.

Правоохоронці та рятувальники продовжують працювати на місцях влучань, документуючи наслідки чергових терактів проти цивільного населення Сумщини.