На Житомирщині знешкодили бойову частину ракети «Кинджал» вагою пів тонни

У Житомирській області фахівці ДСНС і Нацполіції ліквідували 500-кілограмову бойову частину російської гіперзвукової ракети Х-47 «Кинджал».

Як повідомила пресслужба ДСНС, небезпечний об'єкт виявили на відкритій території після однієї з ворожих атак.

Сапери вилучили бойову частину з ґрунту, завантажили її у спеціальний захисний відсік і транспортували на підривний майданчик. Там знахідку знищили шляхом контрольованого підриву.

Рятувальники закликали українців бути вкрай обережними: у разі виявлення будь-яких підозрілих предметів або уламків ракет не наближатися до них і негайно телефонувати за номерами 101 або 102.