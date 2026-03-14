На Житомирщині знешкодили бойову частину ракети «Кинджал» вагою пів тонни

У Житомирській області фахівці ДСНС і Нацполіції ліквідували 500-кілограмову бойову частину російської гіперзвукової ракети Х-47 «Кинджал».
Як повідомила пресслужба ДСНС, небезпечний об'єкт виявили на відкритій території після однієї з ворожих атак.
Сапери вилучили бойову частину з ґрунту, завантажили її у спеціальний захисний відсік і транспортували на підривний майданчик. Там знахідку знищили шляхом контрольованого підриву.
Рятувальники закликали українців бути вкрай обережними: у разі виявлення будь-яких підозрілих предметів або уламків ракет не наближатися до них і негайно телефонувати за номерами 101 або 102.
- У ніч на 14 березня Росія завдала комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет наземного та морського базування. Ворог застсоував "циркони", "іскандери", "калібри" та інші типи ракет і дронів.