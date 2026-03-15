Суспільство / Війна

Україна ініціювала санкції та заборону на в’їзд до ЄС для майже 130 російських командирів

Інформацію із персональними даними російських командирів та близько 300 їхніх родичів передали до ЄС.

Фото: rada.gov.ua

Україна ініціювала заборону на в’їзд до країн ЄС та запровадження санкцій для майже 130 російських командирів, причетних до злочинів проти українців. 

Відповідний документ із їхніми персональними даними, а також інформацією про близько 300 їхніх родичів Україна вже передала до Євросоюзу, повідомляє Офіс президента.

"Україна бере участь у спільній із Євросоюзом роботі. І наше лідерство тут справді дуже важливе. Треба працювати над тим, щоб усі, хто бере участь у війні проти України, не мали права вʼїжджати до країн Європейського Союзу. Ми бачимо, що Європа готова підтримати, і я вдячний партнерам за це", – наголосив Президент України Володимир Зеленський.

Ідеться про детальну інформацію з персональними даними – датами народження та номерами документів кожного з них. 

У списку російські окупанти з підрозділів дальньої авіації, військово-морських сил і ракетних військ наземного базування. Усі вони системно брали участь у нанесенні ракетних ударів по українських містах і громадах та у вбивствах наших людей.

З початку повномасштабного російського вторгнення дальня авіація ворога запустила по Україні понад 4100 крилатих ракет

Верифіковані дані доводять участь 35 російських загарбників із 44-го окремого авіаційного полку особливого призначення РФ, 52-го, 121-го, 200-го і 182-го важкого бомбардувального полку РФ, 22-ї та 326-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії РФ. Також є інформація про 89 їхніх родичів.

Серед членів екіпажів і командирів надводних та підводних ракетоносіїв, а також берегових ракетних комплексів ідентифіковано 67 окупантів і 155 членів їхніх родин. Ворожі фрегати завдали близько 160 ракетних ударів по Україні з використанням понад 1500 крилатих ракет морського базування.

Є підтверджена інформація і про 34 російських окупантів, що мають доступ до ракетних комплексів наземного базування, та 92 членів їхніх родин. 

Лише 1-ша ракетна бригада Південного військового округу Росії була задіяна в понад 220 ракетних атаках по Україні. Такі злочини вчиняли і 12-та, 26-та, 40-ва, 64-та, 92-га, 103-тя, 107-ма, 112-та, 119-та й 448-ма ракетні бригади РФ.

"Ми також будемо працювати і над тим, щоб на всіх учасників російської війни були накладені санкції Євросоюзу. Кожен із них несе персональну відповідальність за удари по Україні, по наших людях, по критичній інфраструктурі. За це все має бути справедливе покарання", – зазначив радник – уповноважений Президента з питань санкційної політики Владислав Власюк.

Загалом від початку повномасштабного російського вторгнення Україна запровадила санкції до понад 300 осіб із вищого військового керівництва, керівників тактичного й стратегічного напрямів, представників спецслужб і незаконних збройних формувань та окупантів, які причетні до катувань, насильства, викрадення дітей, запуску ракет і кібератак на об’єкти критичної інфраструктури.

