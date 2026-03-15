У Дніпрі намагалися викрасти суддю, вона у важкому стані у лікарні

У Дніпрі напали на суддю Індустріального районного суду, жінка з важкою травмою голови перебуває у лікарні. Про це інформує Рада суддів України.

Інцидент стався у п’ятницю, 13 березня о 17:00.

На суддю напали троє невідомих у балаклавах, повідомляє Українська правда з посиланням на джерело у судовій владі.

Невідомі на автомобілі без державних номерних знаків напали на неї біля під'їзду її будинку. Жінку вдарили по голові, застосували перцевий балончик та намагалися силою посадити в автомобіль. Також постраждав чоловік потерпілої, який перешкодив викраденню.

У РСУ зазначають, що це “чи не перший такий жорстокий напад на суддю за весь період повномасштабної війни Росії проти України”.

Рада суддів України звертається до керівництва Національної поліції та Генерального прокурора взяти під особистий контроль розгляд цього випадку. Також наголошується на необхідності посилення захисту персональних даних суддів, зокрема інформації про місце проживання, членів сім’ї, транспортні засоби та інших відомостей, розголошення яких може створювати ризики для життя, здоров’я та безпеки суддів і їхніх близьких.

Рада суддів ініціюватиме перед компетентними державними органами питання щодо: