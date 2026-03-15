ГоловнаСуспільствоВійна

Партизани "Атеш" підпалили трансформатор у штабі російської артилерійської бригади на ТОТ Луганщини

Трансформатор забезпечував електроживленням штаб 123-ї артилерійської бригади армії РФ.

Фото: АТЕШ

Агенти партизанського руху "АТЕШ" здійснили диверсію на тимчасово окупованій Луганщині, підпаливши трансформатор, який забезпечував електроживленням штаб 123-ї артилерійської бригади армії РФ.

За повідомленням самого руху у Telegram, штаб російського підрозділу розташований у Сіверськодонецьку. Після диверсії командування бригади залишилося без електроживлення: були виведені з ладу системи зв’язку та інше обладнання.

У "АТЕШ" пояснили, що через це підрозділ тимчасово втратив можливість координувати дії, отримувати та віддавати накази, а також проводити оперативне управління особовим складом. 

Партизани підкреслили, що кожен знищений об’єкт зменшує бойові можливості противника.

Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies