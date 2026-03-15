На Сумщині російський дрон атакував пасажирський потяг

На Сумщині російський БпЛА вдарив по пасажирському потягу сполученням "Смородине – Ворожба".
Про це повідомляє віце-премʼєр-міністр з питань відновлення України Олексій Кулеба.
"Удар припав на хвостовий тепловоз. Жертв і постраждалих немає. Моніторингова команда Укрзалізниці оперативно відреагувала: пасажирів вчасно евакуювали, а бригада швидко відчепила вагони від локомотива", – зазначає він.
Кулеба наголошує: "це черговий доказ того, що росія свідомо атакує цивільний транспорт, намагаючись зірвати роботу цивільної логістики у прифронтових регіонах".
- 14 березня ворог вдарив по залізничній інфраструктурі Харківщини та Дніпропетровщини. Постраждали двоє машиністів на Харківщині.