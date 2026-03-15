Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом "Дружба"
ГоловнаСуспільствоВійна

На Сумщині російський дрон атакував пасажирський потяг

 Жертв і постраждалих немає.

наслідок атаки РФ по потягу на Сумщині
Фото: Олексій Кулеба

На Сумщині російський БпЛА вдарив по пасажирському потягу сполученням "Смородине – Ворожба".

Про це повідомляє віце-премʼєр-міністр з питань відновлення України Олексій Кулеба.

"Удар припав на хвостовий тепловоз. Жертв і постраждалих немає. Моніторингова команда Укрзалізниці оперативно відреагувала: пасажирів вчасно евакуювали, а бригада швидко відчепила вагони від локомотива", – зазначає він. 

Кулеба наголошує: "це черговий доказ того, що росія свідомо атакує цивільний транспорт, намагаючись зірвати роботу цивільної логістики у прифронтових регіонах".

Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies