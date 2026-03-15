Через атаки РФ на Дніпропетровщині постраждали твоє цивільних

Унаслідок російських атак по Дніпропетровській області твоє людей дістали поранень. Ворог понад 10 разів ворог атакував три райони області безпілотниками та артилерією.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

"На Нікопольщині бив по Нікополю, Червоногригорівській, Покровській, Марганецькій громадах. Пошкоджені інфраструктурний об'єкт і приватні будинки", – ідеться у повідомленні.

У Кривому Розі та Карпівській громаді понівечена інфраструктура. Поранені двоє чоловіків.

У Шахтарському, що на Синельниківщині, пошкоджені магазин і п'ятиповерхівка.

За уточненою інформацією, вчора надвечір через атаку на район постраждала ще одна людина – 55-річна жінка.