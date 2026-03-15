СБУ пояснила, чому затримали співробітника НАБУ: показав лише сторінку в "Дії" і мав російські контакти в телефоні

Служба безпеки пояснила, чому було затримано співробітника Національного антикорупційного бюро.
Коментар опубліковано на сайті спецслужби.
"В умовах повномасштабного вторгнення співробітники СБУ цілодобово забезпечують контррозвідувальний режим на блокпостах у прифронтових регіонах нашої держави. Сьогодні на одному із блокпостів при вʼїзді у місто Суми було виявлено громадянина України, який мав низку ознак, що передбачали його додаткову перевірку", - йдеться в повідомленні.
В СБУ також заявили, що чоловік є вихідцем із тимчасово окупованих територій, не назвав місце своєї роботи, на підтвердження особистості показав лише сторінку із "Дії", а серед його контактів у телефоні було виявлено низку російських номерів.
Спецслужба наголошує, що діє "відповідно до чітких інструкцій та алгоритмів для подібних випадків" і "працює виключно у рамках діючого законодавства та дотримується усіх алгоритмів, створених для забезпечення безпеки громадян України та наших військових, які виконують бойові завдання на сумському напрямку. Будь-які маніпуляції з цього приводу є неприпустимими".
Раніше сьогодні в НАБУ заявили, що їхнього співробітника "безпідставно" затримала Служба безпеки.