Високоточний демонтаж: ATACMS і Storm Shadow знищили секретний хаб «Шахедів» у ДАП
Високоточний демонтаж: ATACMS і Storm Shadow знищили секретний хаб «Шахедів» у ДАП
Глава НБУ - про вилучені Угорщиною кошти Ощадбанку: Розраховуємо, що вантаж повернуть законному власнику
Глава НБУ - про вилучені Угорщиною кошти Ощадбанку: Розраховуємо, що вантаж повернуть законному власнику
Довічне позбавлення волі присудили мешканці Херсона за державну зраду
Довічне позбавлення волі присудили мешканці Херсона за державну зраду
Сліпота і параліч ППО і флоту РФ
Сліпота і параліч ППО і флоту РФ
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Лубінець: всі повернені з полону потребують термінової медичної допомоги
Лубінець: всі повернені з полону потребують термінової медичної допомоги
Зеленський анонсував 1500 грн доплати пенсіонерам і кешбек за купівлю пального для авто
Зеленський анонсував 1500 грн доплати пенсіонерам і кешбек за купівлю пального для авто
Спецпризначенці ГУР уразили два військові кораблі росіян
Спецпризначенці ГУР уразили два військові кораблі росіян
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
СБУ пояснила, чому затримали співробітника НАБУ: показав лише сторінку в "Дії" і мав російські контакти в телефоні

Спецслужба наголошує, що діє "відповідно до чітких інструкцій та алгоритмів для подібних випадків".

СБУ пояснила, чому затримали співробітника НАБУ: показав лише сторінку в "Дії" і мав російські контакти в телефоні
Служба безпеки пояснила, чому було затримано співробітника Національного антикорупційного бюро. 

Коментар опубліковано на сайті спецслужби.

"В умовах повномасштабного вторгнення співробітники СБУ цілодобово забезпечують контррозвідувальний режим на блокпостах у прифронтових регіонах нашої держави. Сьогодні на одному із блокпостів при вʼїзді у місто Суми було виявлено громадянина України, який мав низку ознак, що передбачали його додаткову перевірку", - йдеться в повідомленні.

В СБУ також заявили, що чоловік є вихідцем із тимчасово окупованих територій, не назвав місце своєї роботи, на підтвердження особистості показав лише сторінку із "Дії", а серед його контактів у телефоні було виявлено низку російських номерів.

Спецслужба наголошує, що діє "відповідно до чітких інструкцій та алгоритмів для подібних випадків" і "працює виключно у рамках діючого законодавства та дотримується усіх алгоритмів, створених для забезпечення безпеки громадян України та наших військових, які виконують бойові завдання на сумському напрямку. Будь-які маніпуляції з цього приводу є неприпустимими".

Раніше сьогодні в НАБУ заявили, що їхнього співробітника "безпідставно" затримала Служба безпеки.

Читайте також
