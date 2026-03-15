На Харківщині через російські удари загинула жінка

Російський FPV-дрон атакував цивільну 58-річну мешканку Козачої Лопані на Харківщині, внаслідок чого жінка загинула на місці.

Про це повідомив голова Деркачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко

Атака сталася сьогодні близько 14:00 на території приватного домоволодіння, де мешкала жінка. Наразі вирішується питання щодо доставки тіла до моргу.

Задоренко наголосив, що прикордонні населені пункти – це зона надзвичайної небезпеки, де ворожі дрони контролюють повітряний простір.

"Не розраховуйте, що ворог, побачивши цивільних, зжалиться і не атакуватиме. Цього не було і не буде", - додав він.