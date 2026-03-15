До медиків звернулися три мешканки Херсону, постраждалі під час російських обстрілів (оновлено)

У момент атак окупантів потерпілі були у своїх оселях. 

По медичну допомогу звернулися мешканки Херсону, які постраждали від російських обстрілів.

Про це повідомили у Херсонській МВА.

До медиків звернулась 67-річна херсонка, яка отримала поранення вчора внаслідок ворожого обстрілу Корабельного району міста.

У жінки діагностували контузію, мінно-вибухову та закриту черепно-мозкова травми. 

У момент удару росіян потерпіла була в будинку.

Також медична допомога також знадобилась 44-річній херсонці, в квартиру якої влучив ворожий снаряд 13 березня близько 22:00.

Жінка отримала контузію, мінно-вибухову травму, гостру реакцію на стрес.

Окрім того, вчора внаслідок ворожого обстрілу середмістя постраждала 38-річна херсонка. Вона дістала контузію, мінно-вибухову травму, струс головного мозку. Наразі потерпіла ушпиталена для надання необхідної медичної допомоги.

  • Вночі російські війська знову атакували місто Херсон. Внаслідок артобстрілу сталася пожежа у п’ятиповерховому житловому будинку. Вранці ворог завдав повторного ураду. Через влучання російського дрона загорівся мікроавтобус, травмовано цивільного.
Читайте також
