Російський дрон атакував критичну та цивільну інфраструктуру Краматорська Донецької області

Частина Краматорської громади залишилась без електропостачання.

наслідки обстрілів РФ
Фото: Краматорська міська рада

Вранці 15 березня армія РФ атакувала ударними дронами цивільну і критичну інфраструктуру міста Краматорськ на Донеччині. Частина споживачів громади залишилася без електропостачання.

Про це повідомляє Краматорська міська рада.

"Ударний БпЛА влучив по автівці в приватному секторі. Та FPV-дрон, з бойовою частиною, влучив по території критичного підприємства", – ідеться у повідомленні.

Також пізно ввечері 14 березня ворожий БпЛА "Молнія-2" вдарив по приватному сектору. Пошкоджено шість житлових будинків.

Ще два БпЛА "Молнія-2" уночі вдарили по критичній інфраструктурі. Внаслідок обстрілів частина громади залишилась без електропостачання.

