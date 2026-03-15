Переконуйте не пацієнта, а лікаря: історія колишньої представниці фарми
Глава НБУ - про вилучені Угорщиною кошти Ощадбанку: Розраховуємо, що вантаж повернуть законному власнику
Глава НБУ - про вилучені Угорщиною кошти Ощадбанку: Розраховуємо, що вантаж повернуть законному власнику
Зеленський анонсував 1500 грн доплати пенсіонерам і кешбек за купівлю пального для авто
Зеленський анонсував 1500 грн доплати пенсіонерам і кешбек за купівлю пального для авто
Високоточний демонтаж: ATACMS і Storm Shadow знищили секретний хаб «Шахедів» у ДАП
Високоточний демонтаж: ATACMS і Storm Shadow знищили секретний хаб «Шахедів» у ДАП
Лубінець: всі повернені з полону потребують термінової медичної допомоги
Лубінець: всі повернені з полону потребують термінової медичної допомоги
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Довічне позбавлення волі присудили мешканці Херсона за державну зраду
Довічне позбавлення волі присудили мешканці Херсона за державну зраду
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Сліпота і параліч ППО і флоту РФ
Сліпота і параліч ППО і флоту РФ
ЦПД: Окупанти на ТОТ Херсонщини продовжують мілітаризацію українських дітей через гру "Зарниця 2.0"

"Зарниця 2.0" фактично є інструментом військової підготовки підлітків. 

Фото: Центр національного спротиву

На тимчасово окупованій території Херсонської області російські загарбники продовжують мілітаризацію дітей через військово-патріотичну гру "Зарниця 2.0". 

Про це повідомив Центр протидії дезінформації.

За інформацією центру, гауляйтер окупованої Херсонщини Володимир Сальдо оголосив про створення спеціального штабу для організації цієї всеросійської гри. До підготовки залучили представників окупаційної адміністрації, Росгвардії, МНС, руху "Юнармія", студентських корпусів та різних підконтрольних Росії громадських організацій.

Фото: Центр протидії дезінформації

У ЦПД наголошують, що Росія системно мілітаризує дітей на окупованих територіях та готує нове покоління до війни та формуючи беззастережну лояльність до режиму.

"Зарниця 2.0" позиціонується як спортивно-патріотична гра, однак фактично є інструментом військової підготовки підлітків. За оцінкою центру, такі заходи нормалізують насильство, формують культ армії та виховують готовність воювати за інтереси Кремля.

Залучення силових структур і пропагандистських організацій, зокрема Росгвардії та "Юнармії", свідчить про масштабну кампанію з підготовки майбутніх солдатів.

У Центрі протидії дезінформації наголошують, що таким чином окупаційна влада намагається перетворити дітей на ресурс для продовження війни, нав’язуючи їм агресивні цінності та сприйняття війни як норми життя.

﻿
Читайте також
