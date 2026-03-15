ЦПД: Окупанти на ТОТ Херсонщини продовжують мілітаризацію українських дітей через гру "Зарниця 2.0"

На тимчасово окупованій території Херсонської області російські загарбники продовжують мілітаризацію дітей через військово-патріотичну гру "Зарниця 2.0".

Про це повідомив Центр протидії дезінформації.

За інформацією центру, гауляйтер окупованої Херсонщини Володимир Сальдо оголосив про створення спеціального штабу для організації цієї всеросійської гри. До підготовки залучили представників окупаційної адміністрації, Росгвардії, МНС, руху "Юнармія", студентських корпусів та різних підконтрольних Росії громадських організацій.

Фото: Центр протидії дезінформації

У ЦПД наголошують, що Росія системно мілітаризує дітей на окупованих територіях та готує нове покоління до війни та формуючи беззастережну лояльність до режиму.

"Зарниця 2.0" позиціонується як спортивно-патріотична гра, однак фактично є інструментом військової підготовки підлітків. За оцінкою центру, такі заходи нормалізують насильство, формують культ армії та виховують готовність воювати за інтереси Кремля.

Залучення силових структур і пропагандистських організацій, зокрема Росгвардії та "Юнармії", свідчить про масштабну кампанію з підготовки майбутніх солдатів.

У Центрі протидії дезінформації наголошують, що таким чином окупаційна влада намагається перетворити дітей на ресурс для продовження війни, нав’язуючи їм агресивні цінності та сприйняття війни як норми життя.