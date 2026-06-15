Саме цих двох навичок — дістатися до кровотоку через кістку і вчасно ввести транексамову кислоту — навчають українських бойових медиків та інструкторів на дводенному тренінгу, організованому відділом тактичної медицини Фонду Сергія Притули. За навчанням спостерігала команда LB.u a.

На полі бою це часто єдиний варіант. Поранений у стані шоку, на холоді, у бруді, нерідко в темряві.

Першою зазвичай вводять через цей доступ транексамову кислоту. Вона не зупиняє кровотечу механічно, як джгут, а діє зсередини: заважає вже утвореним згусткам крові розпадатися. Тому організму легше «запечатати» пошкоджені судини самотужки. Це виграє пораненому час — щоб він не стік кров'ю до того, як потрапить до хірургів. За протоколом тактичної медицини TCCC її радять увести якомога раніше — що пізніше, то менший ефект. Однак ще й є пряма заборона вводити після 3-х годин після поранення через побічні ефекти, адже збільшується ризик тромбоемболії.

Кістка ж «не спадається» ніколи. Тому дриль із голкою — як запасний вхід в організм. Медики називають це внутрішньокістковим доступом, а сам пристрій — EZ-IO.

Навіщо так складно? Одна з топ причин смертей на полі бою, яким можна запобігти, — крововтрата . Коли людина втрачає багато крові, вени «спадаються» — стають порожніми, і влучити в них голкою майже неможливо. Тобто саме в момент, коли ліки потрібні найбільше, звичайна крапельниця не працює.

У залі дзижчить дриль. Не будівельний — медичний. Замість свердла в ньому спеціальна голка. Її приставляють до кістки, натискають, коротке «дзз» — і голка всередині. Тепер ліки можна вводити прямо в кістку — звідти вони потраплять у кров майже так само швидко, як із вени.

Співали різдвяні пісні на пошті, щоб поїхати в Україну

Лікарка-неонатологиня дублінської лікарні Ротонда Людмила Захарченко живе в Ірландії понад 25 років.

З перших днів повномасштабної війни разом з іншими українськими лікарками організувала фонд The Association of Ukrainians in Ireland. За перший тиждень зібрали майже €100 тисяч — спрямували на автомобілі швидкої та інше оснащення, розповідає лікарка.

Фото: Зоряна Стельмах Людмила Захарченко і журналістка LB.ua Віта Корнієнко

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Згодом Людмила познайомилася з професором Джерардом Б’юрі, директором Центру екстреної медичної науки Університетського коледжу Дубліна, а згодом — із професором Крісом Фітцпатріком, доцентом клінічного факультету Центру невідкладної меддопомоги. Спільно у них виникла ідея навчального проєкту з тривалим впливом.

Людмила розповідає, що у 2022 внутрішньокістковий доступ майже не застосовували на полі бою, тоді як в Ірландії та більшості країн Європи його використовують на догоспітальному етапі понад десять років. Адже це дає медику надійний «вхід» в організм там, де класичний спосіб неможливий. Схожа ситуація була й із транексамовою кислотою. Ці навички поєднали в одному курсі.

Щоб вперше поїхати навчати в Україну, в Ірландії команда співала різдвяні пісні на пошті. “Нам дозволили виступати по дві години щодня протягом тижня. Так вдалося зібрати три-чотири тисячі євро», — згадує Людмила Захарченко.

Фото: надано Людмилою Захарченко Зліва -направо: Людмила Захарченко, Джерард Б’юрі та Кріс Фітцпатрік під час першої місії

За ці кошти придбали перші навчальні набори й привезли їх до України у власних валізах. Один комплект спецобладнання — дриля, голок, наборів, — коштує €150-200.

З першим навчальним візитом команда малим складом поїхала до Львова і провела навчання для 25 медиків та парамедиків.

Медики зверталися за підтримкою до своєї влади, Червоного Хреста, волонтерів (їх у команді понад 500). Згодом про них дізналися ширше, з'явилися підтримка й фінансування.

Фото: надано Людмилою Захарченко

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Фото: надано Людмилою Захарченко

Червень 2026. Тепер обидві навички закріплені в нормативних документах для бойових медиків — а ірландсько-українська команда приїхала ділитися досвідом уже вдесяте.

Набори українським медикам формують в Університетському коледжі Дубліна, привозять манекени та навчальні кістки, надруковані на 3D-принтері в коледжі. Одразу після теорії учасники відпрацьовують навички на манекенах, а все обладнання роздають інструкторам-учасникам тренінгу, щоб вони продовжували навчати далі.

Один курс триває два дні, за поїздку проводять два-три курси — уже загалом близько 100-150 учасників. “А вони, за принципом „тренер навчає тренера“, передали знання вже 20–30 тисячам людей”, — розповідає Людмила Захарченко.

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

«Тренер тренує тренера» – ключова ідея курсу. Першого дня учасники вчаться самі, другого — пробують викладати колегам, а наприкінці презентують, як навчатимуть інших у своїх підрозділах. Один інструктор фізично не навчить усіх, але кожен випускник множить кількість урятованих життів. Серед них — медики штурмових підрозділів, морської піхоти, тероборони, Нацгвардії, Сил безпілотних систем та інших родів військ.

У програмі — також обмін досвідом між українськими й ірландськими парамедиками. Українським військовим медикам теж є чого навчати. Бо вони – “найкращі в світі”, впевнена Людмила Захарченко.

Фото: Зоряна Стельмах Людмила Захарченко

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Фото: Зоряна Стельмах

Каже, ірландських медиків надихає українська стійкість, і вони вчаться тут роботи в реальних бойових умовах, “де далеко не завжди можна діяти, як написано в підручнику”. Тому ірландська команда теж записує, аналізує й удосконалює власні курси з урахуванням українського досвіду.

«Відьмочка»: «Спитайте у вагоні метро, у кого є турнікет»

Іноземцям вистачає ресурсів — і перше, чого вони вчаться в українців, — працювати в умовах їхньої нестачі, розповідає Наталія з позивним “Відьмочка” — чинна військовослужбовиця та фельдшерка медевакуації: “Коли є чотири турнікети, транексамова кислота й набори антибіотиків, усе просто. Але іноді в українських медиків лише два турнікети на чотири поранені кінцівки. Як тут діяти? А якщо крові для переливання немає і швидко евакуювати неможливо?”. Саме тому, каже Наталія, міжнародна співпраця працює в обидва боки.

У такмеді “Відьмочка” не новачок: із 2022 року працює інструкторкою, навчаючи не лише військових, а й цивільних. Сюди приїхала не за базовими знаннями, а за новими деталями та практичним досвідом. Таке навчання дозволяє побачити нюанси, які потім можуть врятувати життя.

Фото: Зоряна Стельмах фельдшерка медевакуації 'Відьмочка'

«Транексамова кислота давно стала невід'ємною частиною нашої роботи медиків. За протоколами, її вводять у разі будь-якої кровотечі, а за видимої — беззаперечно, адже показань тут значно більше, ніж протипоказань. Ми використовуємо її тільки ін'єкційно, хоча маємо її в таблетках. Але ми не замислювалися, що якщо ввести її ін'єкційно й додати перорально, дія продовжується. Тобто запас кровоспинного буде не одна година, а шість — це дуже важливо».

Цей досвід вона планує впроваджувати у свою роботу — як і все, що зазвичай привозить із тренінгів в інших країнах. Попри фронтову роботу, значну частину часу Наталія присвячує навчанню іншим, особливо охоче — дітям: «Ми працюємо з дітьми військовослужбовців, читаємо їм основи практичної допомоги, організовуємо для них тренінги. Ми мали б робити це з дітьми давно, ще з 2022-го. І не подекуди, а системно. Елементарну допомогу — накласти джгут, турнікет, забинтувати рану — діти з 10 років мають знати змалечку й не боятися її надавати».

Фото: Зоряна Стельмах

За її словами, українська військова медицина зробила величезний крок вперед. Натомість цивільного населення менше приділяє увагу навичкам домедичної допомоги: «Якщо зараз сісти у вагон метро й запитати, у кого є турнікет, то добре, якщо на весь вагон знайдеться бодай один, хто носить його із собою. Оце — найстрашніше».

«Суми»: «Вони вже й самі вчаться в нас»

Бойова медикиня Анастасія з позивним “Суми” внутрішньокістковий доступ наразі ставила лише на мертвому тілі для навчання, але знає чимало реальних випадків, коли він спрацьовував.

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Відкриттям для неї на тренінгу стала таблетована форма транексамової кислоти, про яку вона раніше лише читала: «Я не думала, що це хтось використовує в Україні. Почула про це тут, написала подрузі, теж бойовій медикині. Вона каже: „У нас є, ми використовуємо“».

Фото: Зоряна Стельмах Бойова медикиня 'Суми'

Усе, каже, залежить від ситуації: як довго бойовий медик буде поряд із пораненим і чи йдеться про подовжений догляд за ним. У її підрозділі роблять ставку саме на внутрішньокістковий доступ, а не на встановлення венозного катетера: «Навіщо вчити звичайного солдата ставити цей катетер? Це навичка, яку треба постійно практикувати. Людина раз поставила, колись вийшло, забула — а за пів року вже не поставить. Внутрішньокістковий доступ набагато простіший».

Для пролонгованої допомоги в підрозділі готують медикаментозні пакунки й скидають їх дронами-«вампірами»: якщо евакуація затримується на 20 хв чи годину, ліки вже на позиції.

Саму техніку вона відпрацьовувала на тренінгу. Найскладніше, каже, не сама маніпуляція, а бойові умови: «грязюка, бракує ресурсів, немає навіть води, щоб сполоснути ногу».

Фото: Зоряна Стельмах

Рівень підготовки бійців, спостерігає, помітно зріс. Тепер навчання «пропагують», деякі військові уже самі просяться повчитись повторно. Найцінніше, каже, що ірландсько-українська команда тренерів розуміє специфіку нашої війни й сама корегує методику навчання: «Пані Людмила казала, що вони, спілкуючись із нашими інструкторами й медиками, змінюють свою тактику викладання для наступних груп — вони вже й самі вчаться у нас».

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах Джерард Б’юрі

Фото: Зоряна Стельмах Кріс Фітцпатрік

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Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах Людмила Захарченко та Кріс Фітцпатрік

Фото: Зоряна Стельмах