«Хоробрий вепр»: Литва, Польща та Франція проведуть військові навчання поблизу Сувальського коридору

Міжнародні військові навчання «Хоробрий вепр 2026» відбудуться у стратегічно важливій зоні біля Сувальського коридору 16–26 червня, повідомляє литовський портал Lrytas.

У них разом із військовими збройних сил Польщі та Франції тренуватимуться військовослужбовці драгунського батальйону імені великого князя литовського Бутигейда піхотної бригади «Жемайтія».

Головне завдання міжнародних навчань — проведення спільних військових операцій та синхронізація дій між силами союзників. Під час навчань значну увагу приділять підвищенню військової готовності країн. Також удосконалюватимуть навички, необхідні для швидкого й ефективного захисту цієї географічно надзвичайно важливої ділянки.

Зазначимо, що раніше у медіа та аналітичних матеріалах згадувався сценарій, за яким РФ разом із Білоруссю може спробувати прорвати або заблокувати Сувальський коридор — вузьку ділянку між Калінінградською областю РФ і Білоруссю. Її захоплення теоретично дозволило б Москві відрізати Литву, Латвію та Естонію від сухопутного сполучення з рештою НАТО. Саме тому цей район часто називають одним із найвразливіших місць східного флангу Альянсу.