​В Ірані оголосили дату похорону колишнього лідера Алі Хаменеї

Поховання колишнього лідера Ісламської Республіки Алі Хаменеї відбудуться з 4 по 9 липня цього року.
За заявою комітету з увічнення пам'яті, труна з його тілом перебуватиме в Тегеранській Мосаллі 4 та 5 липня, передає Euronews.
На 6 липня в Тегерані запланували похоронну процесію. Наступного дня, 7 липня, траурна церемонія відбудеться у святому місті Кум. Поховають колишнього верховного лідера 9 липня в Мешхеді на території храму восьмого шиїтського імама після процесії через місто.
Тривала перерва між загибеллю лідера та оголошенням дат похорону викликала багато запитань і спекуляцій. Посадовці надавали мало інформації про час поховання, через що критики режиму в соцмережах висміювали таку затримку. Головною причиною затримки вважають занепокоєння щодо безпеки та загрозу атаки на похорон.
Організація такої масштабної церемонії потребує значних заходів безпеки та логістики. Зокрема, у 2020 році під час похорону колишнього командира Корпусу вартових ісламської революції Касема Сулеймані в тисняві загинули щонайменше 56 людей.
Посадовці заявляють, що заходи з прощання з Хаменеї можуть відвідати кілька мільйонів людей.
Заступник мера Тегерана раніше стверджував, що прибути на церемонію готові групи з Іраку, Афганістану, Пакистану, Індії та Кашміру.
Затримка похорону в перші дні війни була зрозумілою, але зі спадом напруги в регіоні запитання про причини зволікання стали гострішими. При цьому похорон секретаря Вищої ради національної безпеки Алі Ларіжані, який також загинув під час війни, вже провели.
- Алі Хаменеї керував іранською державою майже 37 років (з 1989 року до лютого 2026-го) і мав вирішальне слово у держполітиці.
- Його наступник Моджтаба Хаменеї після призначення не з'являвся на публіці, також влада не публікувала жодних його аудіо- чи відеозаписів.
- Верховний лідер Ірану загинув після ударів США та Ізраїлю.