​В Ірані оголосили дату похорону колишнього лідера Алі Хаменеї

Поховання колишнього лідера Ісламської Республіки Алі Хаменеї відбудуться з 4 по 9 липня цього року.

За заявою комітету з увічнення пам'яті, труна з його тілом перебуватиме в Тегеранській Мосаллі 4 та 5 липня, передає Euronews.

На 6 липня в Тегерані запланували похоронну процесію. Наступного дня, 7 липня, траурна церемонія відбудеться у святому місті Кум. Поховають колишнього верховного лідера 9 липня в Мешхеді на території храму восьмого шиїтського імама після процесії через місто.

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Тривала перерва між загибеллю лідера та оголошенням дат похорону викликала багато запитань і спекуляцій. Посадовці надавали мало інформації про час поховання, через що критики режиму в соцмережах висміювали таку затримку. Головною причиною затримки вважають занепокоєння щодо безпеки та загрозу атаки на похорон.

Організація такої масштабної церемонії потребує значних заходів безпеки та логістики. Зокрема, у 2020 році під час похорону колишнього командира Корпусу вартових ісламської революції Касема Сулеймані в тисняві загинули щонайменше 56 людей.

Посадовці заявляють, що заходи з прощання з Хаменеї можуть відвідати кілька мільйонів людей.

Заступник мера Тегерана раніше стверджував, що прибути на церемонію готові групи з Іраку, Афганістану, Пакистану, Індії та Кашміру.

Затримка похорону в перші дні війни була зрозумілою, але зі спадом напруги в регіоні запитання про причини зволікання стали гострішими. При цьому похорон секретаря Вищої ради національної безпеки Алі Ларіжані, який також загинув під час війни, вже провели.