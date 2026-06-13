Тегеран нині має приблизно три чверті ракетних запасів, якими володів до початку війни.

Західні союзники вважають, що Іран імовірно поповнив свій ракетний арсенал новими російськими озброєннями та відновив значну частину запасів ракет під час восьмитижневого перемир’я.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на розвідувальні оцінки.

За даними джерел, Тегеран нині має приблизно три чверті ракетних запасів, якими володів до початку війни, і здатен надалі швидко нарощувати їх обсяги. У тому числі йдеться про неспецифіковані російські ракети, які могли бути вироблені протягом останнього року.

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Водночас у різних розвідувальних оцінках наводяться відмінні дані щодо стану арсеналу Ірану.

Станом на березень країна зберігала близько 60% довоєнних запасів ракет, тоді як президент США Дональд Трамп заявляв про скорочення запасів до 21–22%.

Під час бойових дій Іран, за оцінками, здійснив запуск понад 1850 ракет у регіоні, а також щонайменше удвічі більше крилатих дронів Shahed.

За даними американських і ізраїльських джерел, у перший місяць конфлікту було знищено близько двох третин ракетних пускових установок Ірану. Окремі посадовці США заявляли про зниження наступального потенціалу Тегерана до 90%.

Водночас значна частина іранських ракет і пускових установок, за повідомленнями, залишалася "захованою під завалами" в підземних сховищах. Під час перемир’я Іран міг відновити доступ до цих об’єктів і перемістити запаси.

Окремо зазначається, що ударні дрони "Shahed", які використовуються як засоби великої дальності, є відносно дешевими у виробництві та базуються переважно на комерційно доступних компонентах.

Це, на думку експертів, дозволяє Ірану швидко відновлювати їх виробництво навіть в умовах війни.

Попри завдані удари, експерти наголошують, що повністю знищити іранську оборонну промисловість складно через її розосереджений характер.

Як зазначає Bloomberg, відновлення ракетного потенціалу Ірану може ускладнити ухвалення рішень щодо подальшої ескалації з боку США та союзників.