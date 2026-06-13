Трамп підтвердив ліквідацію лідера злочинного угруповання Tren de Aragua

Президент Штатів Дональд Трамп заявив, що внаслідок удару США вбито Ектора Рустенфорда Герреро Флореса, якого вважають лідером злочинного угруповання Tren de Aragua.

Про це пише АР.

Tren de Aragua визнана Сполученими Штатами терористичною організацією. У грудні влада США повідомила, що Герреро Флоресу висунуто обвинувачення у федеральному суді Нью-Йорка за змову з метою рекету та інші злочини, включаючи підтримку терористичної діяльності в межах злочинної діяльності, яка тривала понад десять років.

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Міністр оборони США Піт Гегсет повідомив, що удар було завдано раніше цього тижня по базі Tren de Aragua у Венесуелі.

Прокурор Південного округу Нью-Йорка Джей Клейтон раніше заявляв, що угруповання відповідальне за численні акти насильства, вимагання та наркотрафік у Північній і Південній Америці, а також у Європі.

Державний департамент США раніше оголосив винагороду до 5 мільйонів доларів за інформацію, яка допоможе заарештувати Герреро Флореса.

Уряд Венесуели оприлюднив заяву, в якій підтвердив свою участь в операції та повідомив, що вона відбулася в південно-східному штаті Болівар.

Багатий на корисні копалини штат Болівар, який межує з Бразилією та Гаяною, відомий масштабним нелегальним видобутком корисних копалин. Протягом тривалого часу цю діяльність контролювали банди та інші групи за мовчазної згоди або за участю окремих чиновників і військових.

Трамп уже здійснив низку жорстких кроків проти Tren de Aragua, зокрема військові США били по невеликих човнах, які звинувачували в контрабанді наркотиків до США. За даними адміністрації, від початку вересня, коли США розпочали кампанію проти так званих «наркотерористів», унаслідок ударів американських військових по суднах у східній частині Тихого океану та Карибському морі загинули щонайменше 207 осіб.

Tren de Aragua виникла понад десять років тому венесуельській в’язниці штату Арагуа. Останніми роками угруповання значно розширило свій вплив на тлі масової міграції венесуельців до інших країн Латинської Америки та США.

Герреро Флорес повернувся до в’язниці в Арагуа у 2013 році після засудження за вбивство та інші злочини. Саме тоді економічна криза у Венесуелі почала різко поглиблюватися через корупцію, неефективне управління та падіння цін на нафту. Скориставшись занепадом пенітенціарної системи, Герреро та його спільники фактично взяли в’язницю під свій контроль.

З часом вони перетворили її на своєрідне «місто у в’язниці» із зоопарком, бейсбольним полем, казино та ресторанами. Сам Герреро мав розкішні особисті апартаменти.

Точна чисельність Tren de Aragua невідома. Перу, Колумбія та інші країни з великими громадами венесуельських мігрантів звинувачують угруповання у хвилі насильства в регіоні. Водночас, на відміну від багатьох кримінальних організацій Колумбії, Центральної Америки та Бразилії, Tren de Aragua не бере масштабної участі в міжнародній контрабанді кокаїну, зазначає аналітичний центр InSight Crime.