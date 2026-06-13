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НАТО упродовж року скоротить миротворчу місію в Косово

Безпекова ситуація у частково визнаній країні дозволяє зменшити присутність Альянсу.

НАТО упродовж року скоротить миротворчу місію в Косово
Контингент НАТО у Косово під час вуличних сутичок
Фото: EPA/UPG

Командувач сил НАТО в Європі генерал Алексус Грінкевич заявив про намір Альянсу упродовж року поступово зменшувати чисельність миротворчого контингенту в Косово.

Як пише Reuters, у НАТО побачили ознаки зміцнення стабільності у регіоні і називають силові структури Косова достатньо дієздатними для виконання принаймні частини завдань з підтримки миру на Балканах.

Скорочення миротворців будуть відбуватися у вигляді калібрування сил під час ротацій та передислокацій. Йдеться не про одномоментне зменшення військової присутності, а поступове послаблення контролю з можливістю його відновлення в разі погіршення ситуації.

Миротворчі сили НАТО базуються у Косово з 1999 року через загрозливі наслідки війн на теренах колишньої Югославії. Косово проголосило незалежність від Сербії у 2008 році, низка країн Європи не визнала суверенітету уряду в Пріштині - серед них Іспанія, Румунія, Кіпр і Україна. 

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