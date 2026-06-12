Спецслужби ЄС підтвердили, що Китай таємно тренував сотні російських військових для війни проти України

ЄС має докази того, що на території Китаю проходили підготовку сотні військовослужбовців збройних сил РФ, які згодом були відправлені на фронт в Україну.
За даними європейських розвідувальних служб, таємна підготовка російських солдатів та військових інструкторів здійснювалася на кількох спеціалізованих військових базах у КНР, пише «Європейська правда».
Ця інформація підтверджує дані розслідувань європейських спецслужб щодо підписання між Москвою та Пекіном двосторонньої військової угоди.
Пекін наразі продовжує публічно наполягати на своєму «нейтралітеті» у російсько-українській війні та категорично заперечує факт підготовки військових РФ. Проте у Брюсселі наголошують, що дані розвідки є остаточними і неспростовними.
Це питання стане головною темою під час планової зустрічі міністрів закордонних справ країн Євросоюзу, яка відбудеться 15 червня.
- Китай також масово постачає мікроелектроніку, двигуни та деталі, які Росія використовує для збіркі дронів-камікадзе (на кшталт «Герань» та «Гербера»). Низка китайських компаній відправляють до РФ вуглецеве волокно, акумулятори, навігаційні антени, алюмінієві сплави та сотні тисяч деталей для двигунів.
- За інформацією СЗРУ, саме Китай забезпечує Росію супутниковими знімками цивільних та військових об'єктів на території України.