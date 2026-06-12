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Спецслужби ЄС підтвердили, що Китай таємно тренував сотні російських військових для війни проти України

Це питання обговорять керівники МЗС країн-членів ЄС на зустрічі 15 червня.

Спецслужби ЄС підтвердили, що Китай таємно тренував сотні російських військових для війни проти України
прапори Росії і Китаю
Фото: EPA/UPG

ЄС має докази того, що на території Китаю проходили підготовку сотні військовослужбовців збройних сил РФ, які згодом були відправлені на фронт в Україну. 

За даними європейських розвідувальних служб, таємна підготовка російських солдатів та військових інструкторів здійснювалася на кількох спеціалізованих військових базах у КНР, пише «Європейська правда».

Ця інформація підтверджує дані розслідувань європейських спецслужб щодо підписання між Москвою та Пекіном двосторонньої військової угоди. 

Пекін наразі продовжує публічно наполягати на своєму «нейтралітеті» у російсько-українській війні та категорично заперечує факт підготовки військових РФ. Проте у Брюсселі наголошують, що дані розвідки є остаточними і неспростовними. 

Це питання стане головною темою під час планової зустрічі міністрів закордонних справ країн Євросоюзу, яка відбудеться 15 червня.

  • Китай також масово постачає мікроелектроніку, двигуни та деталі, які Росія використовує для збіркі дронів-камікадзе (на кшталт «Герань» та «Гербера»). Низка китайських компаній відправляють до РФ вуглецеве волокно, акумулятори, навігаційні антени, алюмінієві сплави та сотні тисяч деталей для двигунів.
  • За інформацією СЗРУ, саме Китай забезпечує Росію супутниковими знімками цивільних та військових об'єктів на території України.
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