Речник правопопулістської партії Reform UK Зіа Юсуф відвідав Вашингтон, намагаючись переконати ключових фігур в адміністрації президента США Дональда Трампа, що його політсила є їхнім головним британським союзником.

Про це повідомляє Financial Times.

Ця поїздка відображає серйозні зміни на правому фланзі британської політики. Супротивником “Reform UK” стає нова ультраправа партія “Restore Britain”, яка активно підтримує гасла руху MAGA щодо імміграції та “занепаду Заходу”.

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“Він там, щоб спробувати нейтралізувати загрозу з боку Restore Britain”, – розповів виданню один з високопосадовців Reform UK.

Хоча лідер Reform UK Найджел Фарадж давно є союзником Трампа, їхні стосунки стали більш віддаленими, частково через усвідомлення Фараджем непопулярності американського президента у Великій Британії. Люди з оточення лідера партії зазначають, що увага Трампа змістилася на інше.

Тим часом ключові фігури руху MAGA та його оточення зацікавилися британськими антимігрантськими групами, зокрема “Restore” та ультраправим агітатором Томмі Робінсоном.

Американський мільярдер Ілон Маск регулярно поширює повідомлення засновника Restore Руперта Лоу у своїй соціальній мережі X. Він посилив трансатлантичне обурення через вбивство студента Генрі Новака та напад з ножем у Північній Ірландії. Обидва випадки спричинили серйозні громадські заворушення.

“Reform” зараз прагне відновити статус партії, яка обстоює трансатлантичні занепокоєння щодо занепаду цивілізації.

Раніше Financial Times повідомляла, що Державний департамент США прагне перепрофілювати наявні потоки фінансування закордонної допомоги для підтримки аналітичних центрів і благодійних організацій у Європі, які орієнтуються на рух MAGA.

Як політика Держдепартаменту, так і виборче законодавство Великої Британії забороняють прямі пожертви політичним партіям. Однак теоретично США могли б фінансувати інші організації, пов'язані з “Reform” або “Restore”.