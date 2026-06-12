Кір Стармер оголосив нового міністра оборони Великої Британії

На посаду призначила Дена Джарвіса, який раніше був міністром безпеки.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер призначив Дена Джарвіса міністром оборони країни.

Про це пише Bloomberg.

Це призначення відбулося після відставки Гілі через багатомісячну суперечку з Міністерством фінансів щодо витрат на оборону.

Ден Джарвіс раніше був міністром безпеки. До того, як стати політиком, він був офіцером парашутного полку британської армії та служив, серед іншого, в Іраку, Афганістані та Косово.