Кір Стармер оголосив нового міністра оборони Великої Британії

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер призначив Дена Джарвіса міністром оборони країни.
Про це пише Bloomberg.
Це призначення відбулося після відставки Гілі через багатомісячну суперечку з Міністерством фінансів щодо витрат на оборону.
Ден Джарвіс раніше був міністром безпеки. До того, як стати політиком, він був офіцером парашутного полку британської армії та служив, серед іншого, в Іраку, Афганістані та Косово.
- Міністр оборони Британії Джон Гілі подав у відставку, дорікнувши уряду в недостатньому фінансуванні армії. За його словами, План оборонних інвестицій «значно не відповідає тому, що потрібно для оборони та країни в цей небезпечний час».