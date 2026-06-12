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Кір Стармер оголосив нового міністра оборони Великої Британії

На посаду призначила Дена Джарвіса, який раніше був міністром безпеки.

Кір Стармер оголосив нового міністра оборони Великої Британії
Ден Джарвіс
Фото: Пітер Ніколс/Getty Images

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер призначив Дена Джарвіса міністром оборони країни.

Про це пише Bloomberg.

Це призначення відбулося після відставки Гілі через багатомісячну суперечку з Міністерством фінансів щодо витрат на оборону.

Ден Джарвіс раніше був міністром безпеки. До того, як стати політиком, він був офіцером парашутного полку британської армії та служив, серед іншого, в Іраку, Афганістані та Косово.

  • Міністр оборони Британії Джон Гілі подав у відставку, дорікнувши уряду в недостатньому фінансуванні армії. За його словами, План оборонних інвестицій «значно не відповідає тому, що потрібно для оборони та країни в цей небезпечний час».
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