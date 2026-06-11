У Польщі активісти запустили збір на автобуси для Вінниці

У Польщі стартував великий благодійний збір коштів на закупівлю автобусів для Вінниці.

Польські активісти та волонтери планують зібрати 500 000 злотих (близько 115 000 євро), щоб забезпечити українське місто транспортом в умовах постійних російських обстрілів та блекаутів, ідеться на платформі збору коштів.

Приводом для створення збірки став нещодавній політичний скандал в місті Кельце, влада якого планувала безкоштовно передати Вінниці 15 вживаних 17-річних міських автобусів Solaris. Проте місцеві праві політики влаштували медійну кампанію проти цієї ініціативи, звинувативши керівництво міста у «зраді інтересів».

Реклама

Щоб не загострювати ситуацію, міський голова Вінниці Сергій Моргунов був змушений офіційно відкликати свій запит на допомогу.

Організатори збору з польського благодійного фонду розкритикували дії місцевих депутатів, звинувативши їх у спробах підняит собі політичні рейтинги на темі війни.

Організатори спробують офіційно викупити у Кельце ті ж 15 автобусів Solaris, щоб передати їх одразу Вінниці. Якщо викупити транспорт не вдасться, фонд шукатиме інші варіанти вживаного пасажирського транспорту на ринках Європи чи України.

У разі, якщо закупівля транспорту стане неможливою з бюрократичних чи інших незалежних причин, усі кошти спрямують на закупівлю засобів для захисту цивільного населення України від російських повітряних атак, повідомили організатори.

Польські волонтери закликали громадян своєї держави долучитися до збору фінансово чи інформаційно, аби довести, що справжня солідарність між народами сильніша за політичні чвари.