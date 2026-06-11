У Польщі активісти запустили збір на автобуси для Вінниці

У Польщі стартував великий благодійний збір коштів на закупівлю автобусів для Вінниці.
Польські активісти та волонтери планують зібрати 500 000 злотих (близько 115 000 євро), щоб забезпечити українське місто транспортом в умовах постійних російських обстрілів та блекаутів, ідеться на платформі збору коштів.
Приводом для створення збірки став нещодавній політичний скандал в місті Кельце, влада якого планувала безкоштовно передати Вінниці 15 вживаних 17-річних міських автобусів Solaris. Проте місцеві праві політики влаштували медійну кампанію проти цієї ініціативи, звинувативши керівництво міста у «зраді інтересів».
Щоб не загострювати ситуацію, міський голова Вінниці Сергій Моргунов був змушений офіційно відкликати свій запит на допомогу.
Організатори збору з польського благодійного фонду розкритикували дії місцевих депутатів, звинувативши їх у спробах підняит собі політичні рейтинги на темі війни.
Організатори спробують офіційно викупити у Кельце ті ж 15 автобусів Solaris, щоб передати їх одразу Вінниці. Якщо викупити транспорт не вдасться, фонд шукатиме інші варіанти вживаного пасажирського транспорту на ринках Європи чи України.
У разі, якщо закупівля транспорту стане неможливою з бюрократичних чи інших незалежних причин, усі кошти спрямують на закупівлю засобів для захисту цивільного населення України від російських повітряних атак, повідомили організатори.
Польські волонтери закликали громадян своєї держави долучитися до збору фінансово чи інформаційно, аби довести, що справжня солідарність між народами сильніша за політичні чвари.
- Вінниця і Кельце є містами-побратимами. Вінниця звернулася по допомогу у вигляді 15 автобусів, які польське місто виводить з експлуатації через вік, технічний стан та пробіг. Їх мали б використовувати в українському місті у разі перебоїв з електропостачанням.
- Але фракція партії "Право і справедливість" у міській раді Кельце передала голові ради резолюцію, в якій попросила мера Вінниці з проханням змінити назву вулиці Степана Бандери в українському місті.
- Через дискусії довкола питань спільної історії двох країн Вінниця відкликала свій запит до Кельце з проханням подарувати автобуси.
- Варшава негативно ставиться до ОУН і УПА. Раніше були спроби істориків обох держав досягти консенсусу в цьому питанні. Для цього організовували різні форуми і конгреси, однак польська сторона відмовляється іти на поступки і надміру політизує тему визвольного руху.
- Варшава не хоче визнавати, що причиною міжетнічних конфліктів могла бути жорстка антиукраїнська політика її державних і військових діячів, натомість вважає українських спротив "неспровокованим" і всю вину покладає на Україну.
- Польська сторона регулярно висуває претензії до вшанування видатних діячів ОУН та УПА в Україні. Але наша держава не висувала Польщі претензій щодо вшанування постаті Юзефа Пілсудського, причетного до пацифікації українців у 1930-х роках, а також Армії Крайової, яка, зокрема, з польським партизанами вигубила українське село Сагринь на Холмщині у 1944-му, де більшість жителів були жінки і діти.