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Президент США погрожував взяти під повний контроль нафтогазовий ринок Ірану

Іранська сторона попереджає про погіршення ситуації, якщо Штати наважаться на такий крок.

Президент США погрожував взяти під повний контроль нафтогазовий ринок Ірану
Президент США Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп заявив про намір «встановити повний контроль» над головними нафтогазовими ринками Ірану.

Після попередніх погроз атакувати Іран американський лідер додав, що Штати планують захопити ключовий іранський нафтовий хаб — острів Харг, а також інші об'єкти енергетичної інфраструктури країни, передає FT.

Аналітики попереджають, що захоплення острова, де зазвичай завантажується близько 90% іранської експортної нафти, вимагатиме проведення наземної операції та несе серйозні ризики втрат для армії США. Острів розташований за 24 кілометри від материкового узбережжя Ірану і перебуває в зоні досяжності іранської артилерії, ракет та дронів.

Іранська сторона попередила, що «помилкові стратегії та імпульсивні рішення лише погіршать ситуацію для всіх, підірвуть енергетичну інфраструктуру й ринки та створять нескінченне болото, у якому ви застрягнете на роки».

  • Раніше Міністерство фінансів США запровадило санкції проти військової торгівлі нафтою з Іраном. Обмеження наклали на вісім суден, причетних до транспортування іранської сирої нафти та нафтопродуктів на світові ринки.
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