Прокурор, який видав ордер на арешт Путіна, відсторонений з посади
Прокурор, який видав ордер на арешт Путіна, відсторонений з посади
«Мадяр»: російське командування заборонило військові перевезення двома трасами на окупованому півдні України
Відео«Мадяр»: російське командування заборонило військові перевезення двома трасами на окупованому півдні України
«Тільки офіцер, який ногами пройшов поле бою, знає, з чим зіштовхується солдат»: сім фактів про «Трійку»
«Тільки офіцер, який ногами пройшов поле бою, знає, з чим зіштовхується солдат»: сім фактів про «Трійку»
На війні загинув захисник з 3 ОШБ, музикант Ярослав "Варнак" Іванов
На війні загинув захисник з 3 ОШБ, музикант Ярослав "Варнак" Іванов
Сергій Кислиця: «Російські військові виявилися кращими переговорниками, ніж дипломати»
Сергій Кислиця: «Російські військові виявилися кращими переговорниками, ніж дипломати»
Росіяни атакували Київ балістикою та "Цирконами". Є жертви й десятки поранених (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою та "Цирконами". Є жертви й десятки поранених (оновлено)
Reuters: у Росії заговорили про завершення війни через економічні проблеми
Reuters: у Росії заговорили про завершення війни через економічні проблеми
ЗМІ: Супутники виявили масштабне будівництво російських військових баз біля європейських кордонів
ЗМІ: Супутники виявили масштабне будівництво російських військових баз біля європейських кордонів
Правоохоронці заявили про ліквідацію масштабного виробництва підроблених документів на Київщині
ФотоПравоохоронці заявили про ліквідацію масштабного виробництва підроблених документів на Київщині
ГоловнаСвіт

Унаслідок авіаударів Ізраїлю у Лівані загинуло 12 людей

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу закликав ліванців приєднатися до боротьби країни проти “Хезболли”.

Унаслідок авіаударів Ізраїлю у Лівані загинуло 12 людей
Обстріли Лівану Ізраїлем, 10 червня 2026 року
Фото: EPA/UPG

Унаслідок авіаударів Ізраїлю по півдню Лівану загинуло 12 людей. Про це повідомляє France24 з посиланням на міністерство охорони здоров’я Лівану.

Ні Ізраїль, ні "Хезболла" не дотримувалися квітневого припинення вогню в Лівані. Військові дії тривають попри умовну угоду про перемир'я, оголошену минулого тижня після лівансько-ізраїльських переговорів у Вашингтоні.

Державне Національне інформаційне агентство Лівану (NNA) повідомило про удари Ізраїлю по понад 30 місцях на півдні та сході Лівану в середу. Зокрема ЦАХАЛ вдарив по Тайр-Деббі та Дейр-Канун-ан-Нахру, а також по трьох містах, де ізраїльські військові випустили попередження про евакуацію.

Реклама

Також відомо про удар ізраїльського безпілотника по транспортному засобу в Сидоні, прибережному місті далеко від кордону, яке раніше майже не зазнавало масштабних ізраїльських атак і зараз приймає багато переселенців.

Міністерство охорони здоров'я Лівану повідомило про дев'ятьох загиблих, зокрема одну жінку, внаслідок нападу Ізраїлю на Тайр-Деббі та трьох загиблих у Сидоні.

Тим часом прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу закликав ліванців приєднатися до боротьби країни проти угруповання “Хезболли”.

У відеозверненні Нетаньягу звернувся до ліванського народу: “Ізраїль не воює з вами. Ми воюємо з “Хезболлою”, яка взяла вашу країну в заручники... Ми прагнемо миру з вами, з Ліваном”.

“Захопіть своє майбутнє. Приєднуйтесь до Ізраїлю. Створіть безпеку та процвітання для всіх наших дітей. А як тільки “Хезболла” буде ліквідована, можливості безмежні”, – сказав він.

  • 2 березня “Хезболла” втягнула Ліван у війну на Близькому Сході, обстрілявши Ізраїль ракетами на підтримку Ірану.
  • Нещодавно Іран підтвердив свою підтримку "Хезболли" та висунув вимогу до Ізраїлю вивести війська з півдня Лівану. 
Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies