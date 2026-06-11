Унаслідок авіаударів Ізраїлю у Лівані загинуло 12 людей

Унаслідок авіаударів Ізраїлю по півдню Лівану загинуло 12 людей. Про це повідомляє France24 з посиланням на міністерство охорони здоров’я Лівану.

Ні Ізраїль, ні "Хезболла" не дотримувалися квітневого припинення вогню в Лівані. Військові дії тривають попри умовну угоду про перемир'я, оголошену минулого тижня після лівансько-ізраїльських переговорів у Вашингтоні.

Державне Національне інформаційне агентство Лівану (NNA) повідомило про удари Ізраїлю по понад 30 місцях на півдні та сході Лівану в середу. Зокрема ЦАХАЛ вдарив по Тайр-Деббі та Дейр-Канун-ан-Нахру, а також по трьох містах, де ізраїльські військові випустили попередження про евакуацію.

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Також відомо про удар ізраїльського безпілотника по транспортному засобу в Сидоні, прибережному місті далеко від кордону, яке раніше майже не зазнавало масштабних ізраїльських атак і зараз приймає багато переселенців.

Міністерство охорони здоров'я Лівану повідомило про дев'ятьох загиблих, зокрема одну жінку, внаслідок нападу Ізраїлю на Тайр-Деббі та трьох загиблих у Сидоні.

Тим часом прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу закликав ліванців приєднатися до боротьби країни проти угруповання “Хезболли”.

У відеозверненні Нетаньягу звернувся до ліванського народу: “Ізраїль не воює з вами. Ми воюємо з “Хезболлою”, яка взяла вашу країну в заручники... Ми прагнемо миру з вами, з Ліваном”.

“Захопіть своє майбутнє. Приєднуйтесь до Ізраїлю. Створіть безпеку та процвітання для всіх наших дітей. А як тільки “Хезболла” буде ліквідована, можливості безмежні”, – сказав він.