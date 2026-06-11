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Монако розслідує угоду на $11 млн, укладену онуком підсанкційного російського мільярдера

Влада князівства перевіряє, чи могла ця операція бути використана для відмивання грошей через сумніви щодо походження коштів. 

Монако розслідує угоду на $11 млн, укладену онуком підсанкційного російського мільярдера
район Маретерра в Монако
Фото: EPA/UPG

Монако розслідує угоду на 9,4 млн євро, яку уклав онук російського мільярдера Віктора Рашникова для купівлі розкішної квартири через кілька тижнів після того, як його діда було внесено до санкційних списків через повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Про це пише Bloomberg.

Влада князівства перевіряє, чи могла ця операція бути використана для відмивання грошей через сумніви щодо походження коштів. Кримінальне провадження було відкрито у 2022 році, а згодом передано слідчим суддям із ширшими повноваженнями.

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Розслідування стало відомим після аналізу витоку електронних листів, які вказували, що угоду визнали підозрілою у звіті про фінансову операцію. У документах зазначалося, що покупцем був 19-річний онук мільярдера, який на той момент був студентом і фінансував купівлю за рахунок коштів, подарованих його матір’ю – донькою Рашникова та членом ради директорів його металургійної компанії.

У звіті також зазначалося, що не можна виключити, що гроші можуть опосередковано належати самому мільярдеру або діяти на його користь, хоча формально прямих доказів немає. Жодних обвинувачень у справі наразі не висунуто.

Адвокат родини заявляє, що інтерес до нерухомості в Монако почався ще до введення санкцій, а звіти про «підозрілі операції» є лише формальними попереджувальними документами, які банки подають через регуляторні вимоги, а не доказом злочину.

Сам Віктор Рашников, статки якого оцінюються майже у $10 млрд, відмовився від коментарів. Основна частина його капіталу пов’язана з часткою в одному з найбільших російських металургійних підприємств.

Справу розглядають у контексті ширшої боротьби Монако з відмиванням коштів, адже князівство традиційно приваблює надбагатих інвесторів і має один із найдорожчих ринків нерухомості у світі. Після внесення до «сірого списку» міжнародних регуляторів у 2024 році Монако посилило контроль за фінансовими потоками.

Водночас влада зазначає, що значна частина розслідувань у країні зараз пов’язана саме з підозрами у відмиванні коштів через нерухомість, а кількість арештів активів і вироків суттєво зросла останніми роками.

  • Недавно стало відомо, що мільярдер Рінат Ахметов, якого вважають найбагатшим українцем, придбав розкішну п’ятирівневу квартиру в одному з найпрестижніших нових районів Монако – Mareterra за приблизно 471 млн євро.
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