Reuters: Куйбишевський НПЗ призупинив роботу після атаки безпілотників

Переробку нафти зупинили на обох установках, кожна з яких дозволяє переробляти 73 000 барелів на день.

Куйбишевський нафтопереробний завод в Росії, який належить «Роснафті» призупинив переробку 10 червня після атаки дрона.

Про це пише Reuters, посилаючись на джерела.

За даними видання, роботу зупинили на обох установках первинної переробки сирої нафти на заводі — CDU-4 та CDU-5. Кожна з них потужність близько 10 000 метричних тонн (73 000 барелів) на день.

Удар спричинив пошкодження та подальші пожежі.

Куйбишевський НПЗ є одним із найбільших нафтопереробних підприємств самарської групи російської федерації. Річний обсяг переробки становить близько 3,7 млн тонн нафти.