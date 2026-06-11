Reuters: Куйбишевський НПЗ призупинив роботу після атаки безпілотників

Куйбишевський нафтопереробний завод в Росії, який належить «Роснафті» призупинив переробку 10 червня після атаки дрона.
Про це пише Reuters, посилаючись на джерела.
За даними видання, роботу зупинили на обох установках первинної переробки сирої нафти на заводі — CDU-4 та CDU-5. Кожна з них потужність близько 10 000 метричних тонн (73 000 барелів) на день.
Удар спричинив пошкодження та подальші пожежі.
Куйбишевський НПЗ є одним із найбільших нафтопереробних підприємств самарської групи російської федерації. Річний обсяг переробки становить близько 3,7 млн тонн нафти.
- В Генштабі ЗСУ підтвердили ураження нафтопереробного заводу "Куйбишевський" у місті Самара. Підтверджено ураження цілі та пожежу на території підприємства.Підприємство виробляє бензин, дизельне пальне, мазут та інші нафтопродукти, що використовуються для забезпечення потреб військово-промислового комплексу та окупаційних військ держави-агресора.