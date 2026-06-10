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У Козачій Лопані на Харківщині чоловік підірвався на міні

Потерпілий перебуває у важкому стані.

У Козачій Лопані на Харківщині чоловік підірвався на міні
російська міна
Фото: Сергій Бескрестнов

В Козачій Лопані на Харківщині, 56-річний місцевий мешканець підірвався на міні.

Про це повідомив начальник Дергачівської ОВА Вячеслав Задоренко.

Відомо, що чоловік пересувався велосипедом по території селища і наїхав на вибухонебезпечний пристрій.

Його у важкому стані госпіталізували до лікарні. Медики борються за життя чоловіка.

В ОВА заявили, що мінування прикордоння Харківщини є великою проблемою. Окупанти цілеспрямовано засипають територію вибухонебезпечними предметами.

Жителів прикордонних районів закликають не пересуватися невідомими маршрутами, уникати узбіч, лісосмуг та інших потенційно небезпечних ділянок. 

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