У Козачій Лопані на Харківщині чоловік підірвався на міні

В Козачій Лопані на Харківщині, 56-річний місцевий мешканець підірвався на міні.

Про це повідомив начальник Дергачівської ОВА Вячеслав Задоренко.

Відомо, що чоловік пересувався велосипедом по території селища і наїхав на вибухонебезпечний пристрій.

Його у важкому стані госпіталізували до лікарні. Медики борються за життя чоловіка.

В ОВА заявили, що мінування прикордоння Харківщини є великою проблемою. Окупанти цілеспрямовано засипають територію вибухонебезпечними предметами.

Жителів прикордонних районів закликають не пересуватися невідомими маршрутами, уникати узбіч, лісосмуг та інших потенційно небезпечних ділянок.