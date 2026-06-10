У Козачій Лопані на Харківщині чоловік підірвався на міні

В Козачій Лопані на Харківщині, 56-річний місцевий мешканець підірвався на міні.
Про це повідомив начальник Дергачівської ОВА Вячеслав Задоренко.
Відомо, що чоловік пересувався велосипедом по території селища і наїхав на вибухонебезпечний пристрій.
Його у важкому стані госпіталізували до лікарні. Медики борються за життя чоловіка.
В ОВА заявили, що мінування прикордоння Харківщини є великою проблемою. Окупанти цілеспрямовано засипають територію вибухонебезпечними предметами.
Жителів прикордонних районів закликають не пересуватися невідомими маршрутами, уникати узбіч, лісосмуг та інших потенційно небезпечних ділянок.
- На Сумщині двоє підлітків постраждали, знайшовши вибухонебезпечний предмет. Хлопці кинули його в багаття і стався вибух.