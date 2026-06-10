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В Одесі посадовці міськради і підприємці розікрали 21 млн грн на закупівлях для світлофорів

Спільники купували обладнання через підставні фірми за дуже завищеними цінами.

В Одесі посадовці міськради і підприємці розікрали 21 млн грн на закупівлях для світлофорів
схема зі світлофорами в Одесі
Фото: БЕБ

В Одесі судитимуть злочинну групу з семи людей, яку підозрюють у розкраданні майже 21 мільйона гривень з міського бюджету. 

Про це повідомило Бюро економічної безпеки.

Серед обвинувачених — директор і працівник комунальної установи «СМЕП» Одеської міської ради, місцеві бізнесмени та адвокат. Вони наживалися на закупівлі безперебійників для світлофорів.

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За даними БЕБ, схему організував власник групи компаній разом із керівництвом комунального підприємства. Спільники купували обладнання через підставні фірми за дуже завищеними цінами.

Щоб провернути аферу, учасники схеми підробляли документи: чиновники брали ціни «зі стелі» на основі фейкових комерційних пропозицій і взагалі не аналізували ринок. Також зловмисники усували конкурентів: тендерні вимоги прописували під конкретного «свого» виробника, тому інші компанії просто не могли взяти участь у торгах.

До схеми залучили адвоката, який допомагав учасникам спілкуватися та прикривати незаконні оборудки від перевірок.

У результаті за п'ять місяців 2024 року комунальники провели 11 таких тендерів та уклали договори на 40,8 мільйона гривень. Переможцями завжди ставали визначені фірми. Детективи БЕБ вивчили податкові накладні і з'ясували, що безперебійники продавали місту вдвічі дорожче, ніж їх відпускав виробник. Уся різниця йшла в кишені фігурантів.

Експертиза підтвердила, що Одеса втратила через цю схему майже 21 мільйон гривень.

Щоб повернути гроші місту, суд уже заарештував рахунки, нерухомість, фірми та автомобілі підозрюваних. Усім сімом фігурантам висунули підозри, а суд відправив їх під арешт (декого під вартою з можливістю застави, декого — під домашній арешт).

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