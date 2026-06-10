На Дніпропетровщині через обстріли РФ поранені двоє людей

Упродовж дня російська армія понад 50 разів ворог атакував три райони Дніпропетровської області безпілотниками. Двоє людей дістали поранень.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

На Нікопольщині під ударом були Нікополь, Марганецька, Червоногригорівська, Покровська та Мирівська громади. Понівечені підприємство, автомобільна майстерня, заправка, приватні будинки та автівки.

У Синельниківському районі противник завдав удару по Роздорській та Миколаївській громадах. Зруйнований приватний будинок.

Цілили росіяни й по Зеленодольській громаді, що на Криворіжжі. Пошкоджені інфраструктура та автомобілі. Постраждали двоє чоловіків 35 і 41 років. Лікуватимуться амбулаторно.