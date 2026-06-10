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На Херсонщині окупанти упродовж дня вбили та поранили шістьох цивільних

Пошкоджено приватні будинки, службовий автотранспорт.  

На Херсонщині окупанти упродовж дня вбили та поранили шістьох цивільних
Фото: Херсонська обласна прокуратура

Упродовж дня, 10 червня, російські окупанти продовжували терор цивільного населення Херсонщини. Унаслідок ворожих атак загинула людина, поранені цивільні.

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

"За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1, 2 ст. 438 КК України)", – ідеться у повідомленні.   

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За даними слідства, упродовж 10 червня 2026 року армія РФ обстрілювала населені пункти Херсонщини артилерію та дронами різного типу.  

Унаслідок російської агресії одна людина загинула та п’ять, серед яких 10-річна дитина, отримали поранення.  

Вдень від атаки за допомогою безпілотника у Херсоні загинув співробітник енергокомпанії. В момент вибуху снаряду чоловік проводив відновлювальні роботи. 

У Херсоні та Великій Олександрівці від російських БпЛА постраждало двоє людей. 

Та ще троє цивільних, зокрема десятирічна дівчинка, отримали травми від наслідків артилерійського обстрілу обласного центру.   

Крім того, пошкоджено приватні будинки, службовий автотранспорт.  

Прокурори спільно зі слідчими продовжують фіксацію наслідків обстрілів та документування воєнних злочинів, скоєних збройними формуваннями держави-агресора.

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