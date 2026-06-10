У лікарні помер чоловік, який постраждав унаслідок атаки РФ по АЗС на Херсонщині

У лікарні помер 61-річний чоловік, який зазнав тяжких поранень унаслідок російської атаки на автозаправну станцію в Чорнобаївській громаді Херсонської області 5 червня.
Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
За його словами, медики протягом кількох днів боролися за життя постраждалого, однак отримані травми виявилися несумісними з життям.
"Медики до останнього боролися за його життя, однак травми виявились надто тяжкими", – зазначив Прокудін.
- 5 червня російські війська атакували заправну станцію у Херсонській області. Унаслідок удару загинула людина та 11 поранених.