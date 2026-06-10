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У лікарні помер чоловік, який постраждав унаслідок атаки РФ по АЗС на Херсонщині

Чоловік отримав травми несумісні з життям.

У лікарні помер чоловік, який постраждав унаслідок атаки РФ по АЗС на Херсонщині
Фото: Черкаська ОВА

У лікарні помер 61-річний чоловік, який зазнав тяжких поранень унаслідок російської атаки на автозаправну станцію в Чорнобаївській громаді Херсонської області 5 червня.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, медики протягом кількох днів боролися за життя постраждалого, однак отримані травми виявилися несумісними з життям.

"Медики до останнього боролися за його життя, однак травми виявились надто тяжкими", – зазначив Прокудін.

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