У лікарні помер чоловік, який постраждав унаслідок атаки РФ по АЗС на Херсонщині

У лікарні помер 61-річний чоловік, який зазнав тяжких поранень унаслідок російської атаки на автозаправну станцію в Чорнобаївській громаді Херсонської області 5 червня.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, медики протягом кількох днів боролися за життя постраждалого, однак отримані травми виявилися несумісними з життям.

"Медики до останнього боролися за його життя, однак травми виявились надто тяжкими", – зазначив Прокудін.