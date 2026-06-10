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У травні українська ППО знищила понад 59 тисяч повітряних цілей

Ефективність ППО підвищило використання сучасних технологій.

У травні українська ППО знищила понад 59 тисяч повітряних цілей
ППО знищила понад 59 тисяч повітряних цілей
Фото: Міноборони

У травні українська ППО знищила понад 59 тисяч повітряних цілей та відбила 25 ракетно-авіаційних ударів противника. 

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

У відомстві зазначають, що значну роль у підвищенні ефективності ППО відіграють сучасні технологічні рішення.

Зокрема, дрони-перехоплювачі здатні автономно знищувати ворожі ударні безпілотники типу "Shahed" завдяки технологіям, що автоматизують до 95% процесу перехоплення.

Крім того, до протидії повітряним загрозам залучаються і приватні підприємства. За даними Міноборони, створені з дозволу відомства мобільні групи ППО знищили понад 20 ворожих дронів.

У Міноборони наголошують, що ці результати є частиною реалізації Плану оборони України, який передбачає вдосконалення системи виявлення та реагування на повітряні загрози, зокрема ідентифікацію 100% повітряних цілей та перехоплення щонайменше 95% ракет і дронів.

  • Україна веде переговори щодо отримання від партнерів ракет-перехоплювачів, термін придатності яких невдовзі спливатиме. Замість утилізації або повернення виробникам такі боєприпаси можуть бути передані для потреб української ППО.
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