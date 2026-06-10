У травні українська ППО знищила понад 59 тисяч повітряних цілей та відбила 25 ракетно-авіаційних ударів противника.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

У відомстві зазначають, що значну роль у підвищенні ефективності ППО відіграють сучасні технологічні рішення.

Зокрема, дрони-перехоплювачі здатні автономно знищувати ворожі ударні безпілотники типу "Shahed" завдяки технологіям, що автоматизують до 95% процесу перехоплення.

Крім того, до протидії повітряним загрозам залучаються і приватні підприємства. За даними Міноборони, створені з дозволу відомства мобільні групи ППО знищили понад 20 ворожих дронів.

У Міноборони наголошують, що ці результати є частиною реалізації Плану оборони України, який передбачає вдосконалення системи виявлення та реагування на повітряні загрози, зокрема ідентифікацію 100% повітряних цілей та перехоплення щонайменше 95% ракет і дронів.