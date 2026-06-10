Ворог атакував Сумську громаду, постраждали люди

Російські окупанти атакували Сумську громаду. Відомо про одного пораненого.
Про це повідомляє очільник Сумської МВА Сергій Кривошеєнко.
"65-річний сумчанин отримав поранення внаслідок ворожого обстрілу на межі Стецьківського та Битицького старостатів Сумської громади", – ідеться у повідомленні.
Чоловік у задовільному стані доставлений до лікарні.
Також у Сумах ворожий БпЛА атакував обʼєкт транспортної інфраструктури. Відомо про чотирьох поранених. Пожежу, що виникла внаслідок удару, ліквідували.
- У першій половині дня росіяни атакували цивільну інфраструктуру та житловий сектор Сумської області. Шестеро постраждалих.