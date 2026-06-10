Ольга Токарчук: «Усі погані історії відбуваються, коли люди перестають користуватися власним розумом»
Ольга Токарчук: «Усі погані історії відбуваються, коли люди перестають користуватися власним розумом»
На війні загинув захисник з 3 ОШБ, музикант Ярослав "Варнак" Іванов
На війні загинув захисник з 3 ОШБ, музикант Ярослав "Варнак" Іванов
Правоохоронці заявили про ліквідацію масштабного виробництва підроблених документів на Київщині
ФотоПравоохоронці заявили про ліквідацію масштабного виробництва підроблених документів на Київщині
Павутиння, солов’ї, легенди про анаконд та як дихають верби: три роки нового Великого Лугу
ФотоПавутиння, солов’ї, легенди про анаконд та як дихають верби: три роки нового Великого Лугу
«Тільки офіцер, який ногами пройшов поле бою, знає, з чим зіштовхується солдат»: сім фактів про «Трійку»
«Тільки офіцер, який ногами пройшов поле бою, знає, з чим зіштовхується солдат»: сім фактів про «Трійку»
Росіяни атакували Київ балістикою та "Цирконами". Є жертви й десятки поранених (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою та "Цирконами". Є жертви й десятки поранених (оновлено)
Reuters: у Росії заговорили про завершення війни через економічні проблеми
Reuters: у Росії заговорили про завершення війни через економічні проблеми
Прокурор, який видав ордер на арешт Путіна, відсторонений з посади
Прокурор, який видав ордер на арешт Путіна, відсторонений з посади
«Мадяр»: російське командування заборонило військові перевезення двома трасами на окупованому півдні України
Відео«Мадяр»: російське командування заборонило військові перевезення двома трасами на окупованому півдні України
ГоловнаСуспільствоВійна

Ворог атакував Сумську громаду, постраждали люди

Окупанти вдарили на межі Стецьківського та Битицького старостатів.

Ворог атакував Сумську громаду, постраждали люди
Рятувальники ліквідують пожежу у Сумах
Фото: ДСНС

Російські окупанти атакували Сумську громаду. Відомо про одного пораненого.

Про це повідомляє очільник Сумської МВА Сергій Кривошеєнко.

"65-річний сумчанин отримав поранення внаслідок ворожого обстрілу на межі Стецьківського та Битицького старостатів Сумської громади", – ідеться у повідомленні.

Чоловік у задовільному стані доставлений до лікарні.

Також у Сумах ворожий БпЛА атакував обʼєкт транспортної інфраструктури. Відомо про чотирьох поранених. Пожежу, що виникла внаслідок удару, ліквідували. 

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies