Ворог атакував Сумську громаду, постраждали люди

Окупанти вдарили на межі Стецьківського та Битицького старостатів.

Російські окупанти атакували Сумську громаду. Відомо про одного пораненого.

Про це повідомляє очільник Сумської МВА Сергій Кривошеєнко.

"65-річний сумчанин отримав поранення внаслідок ворожого обстрілу на межі Стецьківського та Битицького старостатів Сумської громади", – ідеться у повідомленні.

Чоловік у задовільному стані доставлений до лікарні.

Також у Сумах ворожий БпЛА атакував обʼєкт транспортної інфраструктури. Відомо про чотирьох поранених. Пожежу, що виникла внаслідок удару, ліквідували.