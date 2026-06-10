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З початку року ЗСУ здійснили понад 50 тисяч логістичних та евакуаційних місій на наземних роботизованих комплексах

Міноборони ставить за мету максимальне переведення фронтової логістики на НРК.

З початку року ЗСУ здійснили понад 50 тисяч логістичних та евакуаційних місій на наземних роботизованих комплексах
Фото: Міноборони

З січня по початок червня 2026 року українські військові здійснили вже понад 50 000 логістичних та евакуаційних місій за допомогою наземних роботизованих комплексів, повідомляє Міноборони.

Відомство зазначає, що кожного місяця застосування роботів зростає. Якщо у січні наземні безпілотники виконали понад 7 500 місій, то у травні – понад 14 000. Кількість підрозділів, які використовують наземні роботи, зросла зі 117 до 230.

За місії з НРК підрозділи отримують єБали, які через платформу Brave1 Market можуть обміняти на дрони, НРК, засоби РЕБ та комплектуючі.

Міністерство оборони ставить за мету максимальне переведення фронтової логістики на НРК, щоб знизити ризики для захисників. 

Раніше Міноборони повідомляло, що підрозділи Сил оборони України отримали вже 1 028 наземних роботизованих комплексів на загальну суму 487 203 212 грн через маркетплейс зброї DOT-Chain Defence.

У травні Верховна Рада ухвалила закон, який звільнив операції з постачання НРК від оподаткування податком на додану вартість (ПДВ). Це має здешевити закупівлі наземних роботів для Сил оборони та пришвидшити забезпечення фронту.

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