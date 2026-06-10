2,3 трлн грн буде спрямовано на закупівлю озброєння та військової техніки, а понад 1,45 трлн грн — на грошове забезпечення наших військовослужбовців.

Глава уряду Юлія Свириденко заявила про збільшення видатків на безпеку та оборону до рекордних 4,4 трлн грн – після схвалення парламентом змін до держбюджету на 2026 рік, які передбачають збільшення видатків на безпеку і оборону на 1,56 трлн грн.

“Дякую народним депутатам за підтримку змін до Державного бюджету на 2026 рік. Це рішення дозволить спрямувати додаткові ресурси на фінансування Сил оборони та захист людей”, — написала Свириденко.

Вона зазначила, що після внесення змін видатки на безпеку та оборону становитимуть рекордні 4,4 трлн грн. 2,3 трлн грн буде спрямовано на закупівлю озброєння та військової техніки, а понад 1,45 трлн грн — на грошове забезпечення наших військовослужбовців.

Глава уряду повідомила, що додатковий ресурс став можливим завдяки фінансовій підтримці Європейського Союзу на 90 млрд євро та інших програм підтримки. Уже цього року Україна отримає 45 млрд євро. Із цієї суми 31,8 млрд євро буде спрямовано на підтримку обороноздатності держави, ще 13,2 млрд євро — на бюджетну підтримку та покриття дефіциту бюджету.

Окрім посилення оборонних спроможностей, зміни до бюджету передбачають додаткове фінансування Комплексних планів стійкості регіонів обсягом 40 млрд грн. Ці кошти підуть на захист об’єктів критичної інфраструктури, забезпечення громад резервними джерелами живлення, щоб захистити наших людей і гарантувати надійне тепло-, водо- та електропостачання в умовах російського енергетичного терору.