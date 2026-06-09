Група «Нафтогаз» досягла угоди зі спеціальним комітетом власників облігацій щодо реструктуризації єврооблігацій на загальну суму 1,2 мільярда євро.

Терміни погашення боргових зобов'язань продовжать до 2032–2033 років, повідомив голова правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький.

За його словами, це рішення є дуже важливим для забезпечення фінансової стійкості Групи Нафтогаз, оскільки її об’єкти перебувають під постійними обстрілами РФ.

Лише протягом 2025 року російські війська завдали 229 ударів по об’єктах компанії, що перевищило сумарну кількість атак за перші три роки повномасштабного вторгнення. А від початку 2026 року зафіксовано вже понад 170 обстрілів підприємств Групи.

Корецький зазначив, що постійні пошкодження інфраструктури призводять до втрат власного видобутку газу, які компанія змушена компенсувати за рахунок дорожчого імпортного палива. Це суттєво тисне на фінансово-економічні показники підприємства.

Успішна реструктуризація євробондів дозволить компанії вивільнити необхідні ресурси та спрямувати їх на першочергові потреби — відновлення зруйнованих об'єктів та підготовку до наступного опалювального сезону, пояснив голова правління.