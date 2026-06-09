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Росіяни впродовж дня атакували Харків дронами: є постраждалі (доповнено)

П'ятеро людей дістали постраждали.

Росіяни впродовж дня атакували Харків дронами: є постраждалі (доповнено)
Фото: ДСНС України в Telegram

9 червня вдень російський безпілотник влучив у житлову багатоповерхівку в Харкові. Є постраждалі.

Про це повідомили в ДСНС України.

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 Внаслідок атаки виникли три осередки пожеж, зокрема у триповерховому житловому будинку. Там також зруйновані дах, перекриття та конструкції верхніх поверхів.

2 людини постраждали, також на місці мешканцям будинку надають допомогу психологи.

Також ввечері окупанти вдарили дроном в Холодногірському районі Харкова. За оновленими даними, станом на 22:05 троє людей дістали поранення.

Як повідомили в ОВА, внаслідок «прильоту» в землю поряд з приватним житловим будинком, спалахнув дах будинку. 

Пошкоджено 8 приватних будинків, багатоквартирний будинок і три автомобіля.

  • В ніч на 9 червня російські війська атакували Харків дронами. За даними генпрокуратури, постраждали 16 людей. Зокрема троє дітей та вагітна жінка.
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