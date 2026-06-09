Росіяни впродовж дня атакували Харків дронами: є постраждалі (доповнено)

9 червня вдень російський безпілотник влучив у житлову багатоповерхівку в Харкові. Є постраждалі.

Про це повідомили в ДСНС України.

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Внаслідок атаки виникли три осередки пожеж, зокрема у триповерховому житловому будинку. Там також зруйновані дах, перекриття та конструкції верхніх поверхів.

2 людини постраждали, також на місці мешканцям будинку надають допомогу психологи.

Також ввечері окупанти вдарили дроном в Холодногірському районі Харкова. За оновленими даними, станом на 22:05 троє людей дістали поранення.

Як повідомили в ОВА, внаслідок «прильоту» в землю поряд з приватним житловим будинком, спалахнув дах будинку.

Пошкоджено 8 приватних будинків, багатоквартирний будинок і три автомобіля.